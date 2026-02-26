Justitie

Nicolae Șepeli, acuzat de recrutarea a 11 persoane pentru atentate în Ucraina, avea legături cu rețeaua lui Ilan Șor

Nicolae Șepeli, acuzat de recrutarea a 11 persoane pentru atentate în Ucraina, avea legături cu rețeaua lui Ilan Șor
Republica Moldova. Nicolae Șepeli, reținut pe 19 februarie 2026 pentru implicarea în planuri de asasinare a unor militari și jurnaliști ucraineni, ar fi recrutat 11 persoane pentru a executa atentatele, coordonate de serviciile speciale ruse. Ancheta arată că Șepeli avea legături cu rețeaua condusă de condamnatul Ilan Șor, implicată anterior în tentative de deturnare a alegerilor din Republica Moldova.

În decembrie 2025, Șepeli a fost amendat cu 25.000 de lei pentru corupere electorală pasivă. De asemenea, un număr de telefon asociat cu el ar fi avut peste 20 de conexiuni cu banca rusească PSB, folosită pentru transferuri de bani către membri ai rețelei lui Șor.

Potrivit Ziarului de Gardă, cercul său de relații apropiate include persoane considerate simpatizanți sau donatori ai formațiunilor politice asociate lui Ilan Șor, unele cu antecedente penale sau vizate în dosare în Federația Rusă. După grațierea din 2022, Șepeli a lucrat în sectorul privat, inclusiv în call-center și marketing.

Nicolae Șerpeli, tânăr atentat Ucraina

Sursa foto: Ziarul de Gardă

Condamnarea în Federația Rusă și transferul în Republica Moldova

Nicolae Șepeli, în vârstă de 31 de ani, a fost condamnat pe 9 noiembrie 2017 de Judecătoria orașului Starîi Oskol, regiunea Belgorod, la 11 ani de închisoare pentru tentativă de trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Pedeapsa urma să fie executată într-o colonie cu regim riguros, iar perioada detenției includea și timpul petrecut în arest preventiv din aprilie 2016.

În noiembrie 2018, Ministerul Justiției din Moldova a inițiat transferul lui Șepeli pentru continuarea executării pedepsei în țară, iar instanța din Chișinău a aprobat procedura în februarie 2019.

În perioada 2019–2022, când se afla în detenție, Nicolae Șepeli și avocații săi au depus mai multe plângeri în instanță, inițial contestând decizia de transfer, iar apoi invocând condiții inumane de detenție. În mai 2020, Curtea de Apel Chișinău a menținut decizia de transfer ca fiind legală, decizia devenind irevocabilă. Ulterior, Curtea Supremă de Justiție a respins ca inadmisibil un recurs în anulare pe această temă.

Cea mai semnificativă victorie a deținutului a venit în instanțele din Comrat și Cimișlia. Șepeli a reclamat condițiile de detenție atât din penitenciarele rusești, cât și din cele moldovenești (Penitenciarul nr. 13 Chișinău și nr. 3 Leova), invocând supraaglomerarea și lipsa igienei. Instanțele au recunoscut oficial încălcarea Articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului – interzicerea tratamentului inuman sau degradant – stabilind că Șepeli a petrecut peste 2000 de zile în condiții precare. Astfel, Judecătoria Cimișlia a decis reducerea pedepsei acestuia cu un total de 1588 de zile (peste 4 ani). Această reducere a inclus calculul a 2 zile de libertate pentru fiecare zi de arest preventiv și 3 zile de reducere pentru fiecare 10 zile de detenție ca persoană condamnată în condiții inumane.

Grațierea și implicarea Procuraturii

În martie 2021, dosarul său a ajuns la Președinție pentru grațiere. Procuratura Generală, condusă de Alexandr Stoianoglo, a solicitat grațierea a șase cetățeni moldoveni condamnați în Rusia, transformați ulterior în „victime ale traficului de ființe umane”. Stoianoglo a explicat că tinerii recrutați ca „curieri” nu știau că transportă droguri, iar demersul de revizuire adresat autorităților ruse a fost respins.

Decretul de grațiere semnat în 2022 a permis lui Șepeli să fie eliberat, fiind supus unei perioade de probațiune.

Sursa foto: Capture video

Reținerea pentru planuri de atentate și revocarea grațierii

Pe 19 februarie 2026, Nicolae Șepeli a fost reținut împreună cu alte patru persoane, în cadrul unei operațiuni desfășurate în colaborare cu autoritățile ucrainene, unde au fost arestați alți șapte cetățeni moldoveni. Gruparea ar fi vizat „peste cinci persoane publice” din Ucraina și urma să primească recompense de până la 100.000 de lei.

După revocarea grațierii, ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a declarat că Șepeli va trebui să execute pedeapsa pentru care a fost condamnat în Federația Rusă. Instituțiile responsabile evaluează perioada rămasă de detenție și continuă ancheta privind legăturile acestuia cu rețeaua lui Ilan Șor și implicarea în planurile de atentat.

1 comentarii

  1. eL vLAD spune:
    26 februarie 2026 la 14:35

    Ilan in turca e sarpe evreuborit cordit!

