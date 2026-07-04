Președintele Nicușor Dan va participa, în perioada 7-8 iulie, la Summitul NATO de la Ankara, unde liderii statelor membre vor analiza principalele provocări de securitate și măsurile necesare pentru întărirea apărării colective, anunță Administrația Prezidențială. Reuniunea are loc într-un context internațional tensionat, marcat de continuarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, dar și de instabilitatea din Orientul Mijlociu.

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului va lua parte la reuniunea liderilor NATO găzduită de Turcia, aceasta fiind una dintre cele mai importante întâlniri ale Alianței dedicate direcțiilor strategice de securitate.

Este pentru a doua oară când Turcia organizează un summit NATO, după reuniunea din 2004, moment în care România a participat pentru prima dată din postura de membru al Alianței.

Agenda evenimentului include reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de șefi de stat și de guvern, dar și discuții dedicate industriei de securitate și apărare.

La finalul summitului, liderii aliați urmează să adopte o declarație comună.

Discuțiile dintre liderii NATO vor viza adaptarea Alianței la noile provocări de securitate și consolidarea capacităților de apărare.

Printre subiectele principale se află continuarea sprijinului pentru Ucraina, creșterea investițiilor militare, dezvoltarea industriei de apărare și asumarea unui rol mai important de către statele europene în securitatea colectivă.

Oficialii aliați vor aborda și măsurile necesare pentru menținerea unității transatlantice într-un climat geopolitic tot mai dificil.

La Ankara, Nicușor Dan ar urma să insiste asupra necesității consolidării securității pe Flancul Estic al NATO și în regiunea Mării Negre, zonă afectată direct de efectele războiului din Ucraina, potrivit Administrației Prezidențiale. Președintele va transmite angajamentul României față de obiectivele Alianței și va susține întărirea măsurilor de descurajare și apărare.

De asemenea, șeful statului va pleda pentru dezvoltarea capacităților de apărare aeriană și maritimă, considerate esențiale în actualul context de securitate, mai arată Administrația Prezidențială.

Pe lângă reuniunile oficiale, Nicușor Dan va avea și întrevederi bilaterale cu mai mulți lideri ai statelor aliate.