Justiţia, o slugă de dânşii subjugată

Din păcate, constatăm că Justiţia românească a rămas tot un instrument în mâna celor care se luptă în ţara asta pentru putere, adică, mai pe şleau spus, pentru avantaje. Ultimile zile ne-au demonstrat-o din plin. Nu vreau să intru în amănunte politice, pentru că le cunaoşteţi prea bine. Toată lumea se bate cu toată lumea.

Toţi vor mai mult decât ceilalţi şi pun condiţii, deşi unii dintre cei care aspiră la funcţii înalte în stat au trecut pragul electoral asemenea ultimului alergător de la o cursă de semifond, prăbuşindu-se în nesimţire imediat ce a trecut lina de sosire. Ar fi avut loc, în mod normal, la coada opoziţiei.

Vrea însă la putere. Se trage ca în buncărul lui Hitler, la sfârşitul războiului: fiecare în fiecare.