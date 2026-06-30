Încrederea investitorilor individuali români în perspectivele economiei naționale continuă să se deterioreze. Cel mai recent sondaj eToro Retail Investor Beat arată că aproape șapte din zece investitori sunt pesimiști în privința evoluției economiei, iar tot mai mulți își regândesc strategiile de investiții pe fondul incertitudinilor interne și externe.

Potrivit analizei, 68% dintre investitorii români spun că nu au încredere în perspectivele economiei, în creștere față de 65% la finalul primului trimestru din 2026. Totodată, un număr mai mare de respondenți consideră că situația economiei românești reprezintă un risc pentru propriul portofoliu de investiții.

Cea mai mare amenințare percepută de investitori este inflația, indicată de 24% dintre respondenți. Alte 21% dintre persoane au menționat economia globală, iar același procent consideră că economia României reprezintă principalul risc pentru investițiile lor.

Potrivit analizei, deteriorarea sentimentului este influențată de contextul politic intern, după schimbările produse la nivel guvernamental, dar și de menținerea celei mai ridicate rate a inflației din Uniunea Europeană.

Pesimismul nu se limitează doar la economie. Sondajul evidențiază și o diminuare a încrederii în situația financiară personală.

În al doilea trimestru din 2026, doar 63% dintre investitorii români spun că au încredere în propriile venituri și în nivelul de trai, față de 66% în trimestrul anterior. În același timp, încrederea în siguranța locului de muncă a coborât la 70%, de la 74%.

Nivelul de încredere în propriile portofolii de investiții a ajuns la cel mai redus nivel din ultimii trei ani. Doar 73% dintre respondenți afirmă că au încredere în investițiile pe care le dețin, în scădere semnificativă față de 82% înregistrat cu trei luni înainte.

Structura portofoliilor arată o orientare către active considerate mai sigure. Aproximativ 71% dintre investitori păstrează numerar sau economii în conturi bancare, 48% dețin acțiuni listate la Bursa de Valori București, 40% investesc în acțiuni externe și tot 40% au obligațiuni românești.

În schimb, interesul pentru criptoactive s-a redus. Doar 42% dintre investitorii români mai dețin astfel de active, fiind pentru prima dată în ultimii trei ani când ponderea scade sub pragul de 50%. Analiza pune această evoluție și pe seama declinului puternic al prețului bitcoin față de maximele atinse anul trecut.

În pofida climatului economic dificil, 40% dintre investitorii români intenționează să își majoreze investițiile în următoarele trei luni.

Cele mai căutate clase de active sunt criptoactivele (16%), acțiunile companiilor străine (15%), valutele (12%), iar câte 11% dintre respondenți vor să investească mai mult în acțiuni listate la Bursa de Valori București și în numerar.

La nivel de sectoare, tehnologia conduce în preferințele investitorilor, fiind indicată de 20% dintre respondenți, urmată de energie (19%), servicii financiare (13%), imobiliare (6%) și utilități (6%).

Concluzia analizei este că investitorii români nu renunță la investiții, ci adoptă o abordare mai prudentă. Ei reduc expunerea pe active mai volatile, păstrează un nivel ridicat de lichidități și își îndreaptă atenția către domenii considerate mai rezistente în perioade de incertitudine, precum tehnologia și energia, așteptând condiții economice mai favorabile pentru a profita de noi oportunități.