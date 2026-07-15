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Mihai Jurca explică de ce a plecat de la Antena 1 după 21 de ani. Ce domeniu îl atrage

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Mihai Jurca explică de ce a plecat de la Antena 1 după 21 de ani. Ce domeniu îl atrageMihai Jurca. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

După mai bine de două decenii petrecute în televiziune, Mihai Jurca a decis să încheie colaborarea cu Antena 1 și să înceapă un nou capitol profesional. Fostul prezentator al rubricii meteo și al jurnalului Observator Matinal spune că plecarea nu a fost una impulsivă și că își urmează una dintre cele mai mari pasiuni – călătoriile, arată Paginademedia.

Mihai Jurca, despre drumul ales. De ce a renunțat la televiziune

Mihai Jurca spune că decizia nu a fost luată peste noapte și că plecarea nu a fost provocată de nemulțumiri legate de Antena 1.

„Nu iau niciodată decizii pripite, decizii la nervi, decizii la «cald». Probabil că aș fi încercat, la un moment dat, și acest drum”, a arătat el.

Prezentatorul spune că televiziunea și călătoriile au fost întotdeauna cele două mari pasiuni ale sale, însă nu mai putea să le împace.

„Am avut mereu aceste două mari pasiuni: televiziunea și călătoriile. Din păcate, săptămâna are doar șapte zile, iar ziua numai 24 de ore și nu aș fi putut să mă împart între cele două”, a adăugat el.

„Nu am plecat supărat”

Mihai Jurca respinge ideea că despărțirea de Antena 1 ar fi avut la bază un conflict.

„Vreau să călătoresc mai mult. Să îmi folosesc aptitudinile și într-un domeniu diferit, dar foarte drag mie. Nu am plecat supărat sau dezamăgit din Antena. Doar a fost a doua mea casă”, a continuat el.

Fostul prezentator afirmă că a discutat cu conducerea și cu colegii înainte de a face publică decizia.

„Am discutat cu cei din conducere, le-am spus ce aș vrea să fac mai departe, m-au înțeles. Despărțirea a fost grea și emoționantă”, a mai spus acesta.

vacanta

Vacanta. Sursa foto: Freepik

Ce spune Mihai Jurca despre o posibilă revenire în televiziune

Deși spune că nu se vede revenind prea curând într-o redacție de știri, Mihai Jurca nu exclude complet această posibilitate.

„Din redacțiile de știri, greu de crezut. Însă viața m-a învățat ca niciodată să nu spui niciodată”, a arătat el.

Fostul prezentator afirmă că și-ar dori, în viitor, să facă emisiuni despre destinațiile pe care le va vizita.

„De ce nu aș prezenta pe TV cum este viața oamenilor din Japonia, Coreea de Sud, Maroc sau India?”, a explicat el.

Ce va face după plecarea de la Antena 1

Mihai Jurca se alătură proiectului Nozomi Travel Society, unde va avea rolul de tour leader și îi va însoți pe turiști în circuite premium.

„Voi avea rolul de tour leader la Nozomi Travel Society și voi însoți turiștii în circuite premium, contribuind atât la coordonarea grupurilor, cât și la experiența personală a participanților”, a spus el.

Chiar dacă începe o nouă etapă profesională, fostul prezentator spune că televiziunea va rămâne o parte importantă din viața sa.

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