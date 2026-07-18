Când începe noul sezon Insula iubirii. Anunțul făcut de Antena 1

Antena 1 a anunțat datele de lansare pentru Insula iubirii și Asia Express, două dintre cele mai urmărite producții ale sale din grila de toamnă. Până la debutul noului sezon, Antena 1 va difuza edițiile speciale „Insula Iubirii – Reuniuni”.

Antena 1 a anunțat că premiera sezonului cu numărul 10 va avea loc pe 4 septembrie. Noua ediție va aduce cinci cupluri care își vor testa relațiile în fața ispitelor și a provocărilor pregătite de producători. Formatul va păstra elementele cunoscute de telespectatori, de la ceremoniile focului și confruntările tensionate până la schimbările neașteptate care apar pe parcursul experienței.

Sezonul aniversar este prezentat drept sezonul „MAXIM” și va include noi elemente care vor modifica regulile cunoscute ale emisiunii. Cele cinci cupluri vor intra în testul relațiilor începând cu 4 septembrie și vor fi puse față în față cu ispitele care pot schimba echilibrul dintre parteneri.

Bonfire-urile, emoțiile și situațiile apărute în timpul filmărilor vor rămâne în centrul formatului. Producătorii au anunțat și mai multe surprize care vor influența desfășurarea competiției.

Radu Vâlcan a transmis un mesaj după anunțarea datei de lansare a noului sezon. Prezentatorul a spus că publicul a cerut în mod repetat informații despre sezonul cu numărul 10 și că noua ediție va include povești și situații neașteptate.

„Cred că vestea lansării este cea mai așteptată din acest moment! Mii de persoane ne-au scris și ne-au cerut detalii despre sezonul X! În sfârșit, le putem oferi – din septembrie, promitem să vă aducem un sezon cu povești mai arzătoare, mai sincere și mai surprinzătoare decât oricând! Și în acest an, am fost martor al unor trăiri care au demonstrat că testul suprem al relațiilor poate surprinde, la fiecare pas. Le-am pregătit noi elemente care vor schimba jocul bine cunoscut și abia aștept să vă oferim mai multe detalii. Însă, toate la rândul lor. Din 23 iulie, ne vedem la Insula Iubirii – Reuniuni, iar din 4 septembrie, la Insula Iubirii, sezonul MAXIM”, a declarat Radu Vâlcan.

Până la debutul noului sezon, Antena 1 va difuza edițiile speciale „Insula Iubirii – Reuniuni”. Acestea vor începe pe 23 iulie și vor fi difuzate înaintea revenirii celor cinci cupluri și a ispitelor din sezonul aniversar.

La două zile după premiera „Insula iubirii”, Antena 1 va lansa și sezonul cu numărul nouă al emisiunii „Asia Express”. Competiția prezentată de Irina Fodor va începe pe 6 septembrie. Noul sezon a fost filmat pe Drumul Mătăsii și va include trasee prin Uzbekistan și, pentru prima dată în versiunea românească a formatului, prin China.

„Asia Express este una dintre puţinele experienţe de televiziune care se scriu în timp real. Nu există repetiţii, nu există plase de siguranţă şi nu există scenarii care să poată anticipa tot ce urmează să se întâmple”, spune Irina Fodor.

Prezentatoarea a spus că noua ediție va aduce concurenți cu personalități diferite, conflicte puternice și alianțe formate pe parcursul competiției. Situațiile dificile întâlnite pe traseu vor influența relațiile dintre participanți și evoluția echipelor.

Postul de televiziune a confirmat că în această toamnă va reveni și emisiunea „Chefi la cuțite”.

Telespectatorii vor putea urmări și ultimele episoade ale serialului „Ana - Mi-ai fost scrisă în ADN”.

Noile sezoane „Insula iubirii” și „Asia Express”, alături de celelalte producții anunțate, vor face parte din grila de toamnă a Antenei 1.