Irina Fodor, detalii din culisele noului sezon Chefi la cuțite: Cu unul, am fost ca șoarecele și pisica

Irina Fodor, prezentatoarea show-ului culinar Chefi la Cuțite, dezvăluie, într-un interviu acordat pentru viva.ro, detalii despre noul sezon, provocările eliminărilor și relația cu cei patru chefi.

Irina Fodor, în vârstă de 37 de ani, se află într-o perioadă intensă, împărțindu-și timpul între filmările pentru Chefi la Cuțite și pregătirile pentru Asia Express 2. Prezentatoarea, apreciată pentru carisma sa, a preluat rolul de gazdă în sezonul 9 al show-ului culinar, după retragerea Ginei Pistol.

„Sunt prinsă în miezul filmărilor pentru Chefi la cuțite și cu trollerele desfăcute acasă, pregătite pentru plecarea în Asia Express 2”, a declarat Irina.

Despre ce pot aștepta telespectatorii în sezonul recent filmat, Irina Fodor spune că emisiunea va fi plină de energie și competitivitate. „Chefi la cuțite vine cu mult foc la propriu și la figurat. Concurenții sunt foarte buni - genul acela care îi fac pe chefi să ridice sprânceana și să devină brusc foarte competitivi. Iar surprizele… sunt suficiente cât să țină tensiunea sus tot sezonul”, a spus Irina.

Ea oferă și un mic indiciu despre dinamica dintre ea și chefi: „Ca să dau un pic din casă, pot să îți spun că am fost, cu unul dintre chefi, tot sezonul, ca șoarecele și pisica. O să vedeți voi despre ce e vorba.”

Irina Fodor vorbește și despre reîntâlnirile cu cei patru chefi. Ea explică modul în care gestionează momentele tensionate de pe platou.

„Reîntâlnirea cu cei patru e mereu zgomotoasă și plină de replici savuroase. Eu sunt, uneori, mediatorul, alteori spectatorul privilegiat. Când spiritele se încing, respir adânc și îmi spun: Nu e despre mine, e despre orgoliile lor culinare. Cine e cel mai supărăcios? Depinde de zi. Cine e cel mai conciliant? Tot depinde de zi… și de amulete!”, a mărturisit prezentatoarea.

Irina spune că eliminările concurenților și finala emisiunii rămân cele mai emoționante și dificile momente. „Eliminările sunt momentele care îmi dau fiori înainte. Emoțiile concurenților sunt cât se poate de reale și se simt până în măduva oaselor. Finala este iarăși un moment extrem de provocator, iar tensiunea începe să se simtă cu câteva zile înainte. Nu am reușit nici până la acest sezon să mă obișnuiesc cu emoțiile puternice pe care mi le dă anunțarea câștigătorului.”

În ciuda acestor provocări, Irina recunoaște că se bucură de atmosfera de pe platou. „Iubesc energia de pe platou - e genul acela de haos organizat care îmi place.”