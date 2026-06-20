Monden

Denise Rifai riscă să rămână fără emisiune după ce a devenit suspectă la DNA. Decizia radicală analizată de Antena 1

Comentează știrea
Denise Rifai riscă să rămână fără emisiune după ce a devenit suspectă la DNA. Decizia radicală analizată de Antena 1Denise Rifai, Oase și Radu Ciucă. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Antena 1 analizează situația emisiunii „Furnicuțele”, prezentată de Denise Rifai, după ce jurnalista are calitatea de suspect într-un dosar instrumentat de DNA.

Denise Rifai riscă să rămână fără emisiunea de la Antena 1

Implicarea jurnalistei Denise Rifai într-un dosar al Direcției Naționale Anticorupție ar putea avea consecințe și asupra activității sale profesionale. Potrivit surselor citate de Gândul, conducerea Antena 1 analizează posibilitatea suspendării emisiunii „Furnicuțele”, proiect lansat pe 20 aprilie și realizat de Denise Rifai.

Producția are un format de divertisment inspirat dintr-un show spaniol și aduce în prim-plan interviuri atipice și provocări adresate vedetelor invitate. Deși emisiunea a înregistrat rezultate bune și se bucură de interes din partea publicului, contextul actual a determinat conducerea postului să analizeze măsurile care se impun.

Decizia ar putea fi luată în perioada următoare

Sursele citate susțin că una dintre variantele discutate este suspendarea temporară a emisiunii până la clarificarea situației din dosarul în care este implicată jurnalista.

Schimbare de strategie pentru turiștii români care merg în Bulgaria. Ce se întâmplă cu rezervările
Schimbare de strategie pentru turiștii români care merg în Bulgaria. Ce se întâmplă cu rezervările
Zece dintre cele mai bizare reguli de la bloc din lume. Unele pot aduce amenzi serioase
Zece dintre cele mai bizare reguli de la bloc din lume. Unele pot aduce amenzi serioase

Aceleași surse afirmă că „Furnicuțele” se numără printre cele mai costisitoare producții din grila Antena 1, aspect care cântărește în analiza realizată de conducerea televiziunii. Potrivit informațiilor apărute până acum, o decizie privind viitorul emisiunii ar urma să fie anunțată săptămâna viitoare, la aproximativ două luni de la debutul proiectului.

Denise Rifai a ajuns la Antena 1 după aproape șase ani petrecuți la Kanal D și după o perioadă de aproximativ nouă ani la Realitatea TV.

Denise Rifai

Sursa: Inquam photos/Octav Ganea

Denise Rifai este suspectă într-un dosar DNA

Denise Rifai este vizată de o anchetă a Direcției Naționale Anticorupție, unde are calitatea de suspect. Procurorii o acuză de instigare și complicitate la dare de mită.

În același dosar este implicată și Odeta Nestor, fost președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, care a fost arestată de Tribunalul București. Potrivit informațiilor din dosar, Odeta Nestor este apropiată de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, încă din perioada în care acesta conducea Primăria Sectorului 6.

Ancheta îi vizează și pe alți suspecți, iar cercetările sunt în desfășurare.

Stiri calde

07:32 - Atenție la trădări. Două zodii au parte de încercări grele în weekendul 20-21 iunie 2026

07:26 - Ucraina a lovit un depozit de gaz din Crimeea ocupată

07:19 - Brazilia a învins Haiti cu 3-0 și s-a calificat în optimi la Cupa Mondială

07:14 - Denise Rifai riscă să rămână fără emisiune după ce a devenit suspectă la DNA. Decizia radicală analizată de Antena 1

07:03 - Animalele de companie la bloc. Care este numărul maxim permis într-un apartament

06:54 - Proiect inedit într-un oraș din România. Mii de morminte vor fi localizate prin GPS

06:45 - Tehnologia AI, în slujba înșelăciunilor. Clipuri video deepfake, cu tineri cu dizabilități, milioane de vizualizări p...

06:34 - Prognoza meteo, 20 iunie. Weekend de foc în România. Temperaturile urcă până la 34 de grade

HAI România!

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Terorism fără teroriști

Terorism fără teroriști

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Proiecte speciale