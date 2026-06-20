Denise Rifai riscă să rămână fără emisiunea de la Antena 1

Antena 1 analizează situația emisiunii „Furnicuțele”, prezentată de Denise Rifai, după ce jurnalista are calitatea de suspect într-un dosar instrumentat de DNA.

Implicarea jurnalistei Denise Rifai într-un dosar al Direcției Naționale Anticorupție ar putea avea consecințe și asupra activității sale profesionale. Potrivit surselor citate de Gândul, conducerea Antena 1 analizează posibilitatea suspendării emisiunii „Furnicuțele”, proiect lansat pe 20 aprilie și realizat de Denise Rifai.

Producția are un format de divertisment inspirat dintr-un show spaniol și aduce în prim-plan interviuri atipice și provocări adresate vedetelor invitate. Deși emisiunea a înregistrat rezultate bune și se bucură de interes din partea publicului, contextul actual a determinat conducerea postului să analizeze măsurile care se impun.

Sursele citate susțin că una dintre variantele discutate este suspendarea temporară a emisiunii până la clarificarea situației din dosarul în care este implicată jurnalista.

Aceleași surse afirmă că „Furnicuțele” se numără printre cele mai costisitoare producții din grila Antena 1, aspect care cântărește în analiza realizată de conducerea televiziunii. Potrivit informațiilor apărute până acum, o decizie privind viitorul emisiunii ar urma să fie anunțată săptămâna viitoare, la aproximativ două luni de la debutul proiectului.

Denise Rifai a ajuns la Antena 1 după aproape șase ani petrecuți la Kanal D și după o perioadă de aproximativ nouă ani la Realitatea TV.

Denise Rifai este vizată de o anchetă a Direcției Naționale Anticorupție, unde are calitatea de suspect. Procurorii o acuză de instigare și complicitate la dare de mită.

În același dosar este implicată și Odeta Nestor, fost președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, care a fost arestată de Tribunalul București. Potrivit informațiilor din dosar, Odeta Nestor este apropiată de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, încă din perioada în care acesta conducea Primăria Sectorului 6.

Ancheta îi vizează și pe alți suspecți, iar cercetările sunt în desfășurare.