Rețelele sociale influențează tot mai mult modul în care românii își aleg vacanțele. Imaginile spectaculoase, recomandările creatorilor de conținut și experiențele împărtășite online îi determină pe tot mai mulți turiști să descopere destinații care până de curând nu se aflau printre cele mai populare. În această vară, românii sunt atrași în special de destinațiile care oferă peisaje spectaculoase, experiențe autentice și zboruri convenabile, arată o analiză Kiwi.com.

Italia, Spania, Regatul Unit și Franța rămân printre cele mai căutate țări de către români, însă destinațiile din zona Mediteranei atrag un interes tot mai mare.

Malta, Grecia și Egipt se află printre opțiunile preferate ale turiștilor care caută vacanțe la soare, iar orașe precum Palermo și Marsilia sau destinații precum Corfu, Chania și Paphos sunt tot mai căutate.

Potrivit analizei, plajele, gastronomia locală, arhitectura și durata relativ scurtă a zborurilor transformă aceste locuri în alegeri potrivite atât pentru city break-uri, cât și pentru concediile de vară.

O altă destinație care câștigă popularitate este Marocul. Interesul pentru Marrakech a crescut după introducerea zborurilor directe din București, iar numărul pasagerilor a urcat inclusiv în sezonul rece.

Specialiștii spun că românii sunt atrași de experiențele culturale autentice și de clima din afara sezonului estival.

Analiza arată că rețelele sociale nu mai sunt doar o sursă de inspirație, ci influențează direct decizia de rezervare. Tot mai mulți utilizatori salvează din TikTok, Instagram sau alte platforme recomandări de restaurante, plaje, trasee sau puncte panoramice, pe care le includ ulterior în propriile itinerarii.

În același timp, interesul se mută dincolo de atracțiile turistice consacrate, către cartiere autentice, cafenele și locuri mai puțin cunoscute, devenite populare datorită videoclipurilor distribuite online.

Acest fenomen este vizibil mai ales în rândul tinerilor, care aleg escapade de câteva zile, programe flexibile și destinații ce îmbină cultura, gastronomia și activitățile în aer liber.

De asemenea, aceștia sunt mai deschiși să descopere destinații emergente, comparativ cu generațiile mai în vârstă.

Potrivit sursei, pe măsură ce inspirația pentru vacanțe vine tot mai des din mediul digital, locurile care oferă autenticitate, imagini spectaculoase și conexiuni aeriene convenabile vor continua să atragă interesul românilor.

Reprezentanții companiei spun că turiștii acordă tot mai puțină atenție conținutului promoțional și preferă experiențele reale împărtășite de alți călători.

„Călătorii informați reușesc să distingă tot mai ușor conținutul publicitar atent regizat și scenariile de vacanță idealizate și promovate de influenceri plătiți. În schimb, aceștia preferă să se inspire din experiențele reale împărtășite de alți călători și acordă mai multă încredere conținutului autentic. La Kiwi.com am dezvoltat propriul nostru program de ambasadori, care reunește în prezent aproximativ 25.000 de ambasadori din Europa și din alte regiuni ale lumii. Încurajăm utilizatorii care au avut experiențe pozitive să vorbească despre ele și să împărtășească, în mod autentic, poveștile lor de călătorie.” a declarat Christoph Wechsler, Head of Content & Creative la Kiwi.com.