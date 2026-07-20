Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe românii care se află sau intenționează să călătorească în Italia că o grevă națională va afecta marți, 21 iulie 2026, transportul aerian din întreaga țară. Protestele vor continua în zilele următoare în transportul maritim și feroviar, fiind posibile întârzieri, anulări și probleme la gestionarea bagajelor, check-in și îmbarcare.

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii aflați în Italia, care tranzitează țara sau care au programate deplasări pe 21 iulie 2026, în contextul unei greve naționale din transportul aerian. Acțiunea de protest se va desfășura marți, de la ora 00:00 până la 23:59, și va afecta atât personalul navigant al unor companii aeriene, cât și serviciile de handling din aeroporturile italiene.

MAE anunță că pasagerii se pot confrunta cu întârzieri sau anulări și le recomandă să verifice situația curselor direct la operatorii aerieni și să urmărească informațiile transmise de aeroporturi.

Una dintre principalele acțiuni de protest îi vizează pe piloții și membrii echipajelor de cabină easyJet din întreaga rețea italiană. Angajații companiei low-cost vor opri lucrul timp de 24 de ore, de la miezul nopții până la ora 23:59. Greva este organizată de sindicatul USB Lavoro Privato.

În același interval va avea loc și o grevă a personalului de cabină al operatorului UAB DAT LT, companie care efectuează curse către Lampedusa, Pantelleria și Ancona. Protestele nu se limitează la personalul de zbor. Angajații serviciilor de handling și personalul de la sol din mai multe aeroporturi vor participa, la rândul lor, la grevă.

La aeroportul Milano Malpensa vor opri lucrul angajați FedEx, precum și personalul firmelor de handling Alha și MLE BCube. Sunt vizate și aeroporturile din Lamezia Terme, Napoli, Salerno, Olbia și Alghero.

În aceste condiții, problemele pot afecta inclusiv zborurile companiilor care nu participă direct la protest, deoarece activitățile de check-in, îmbarcare și gestionare a bagajelor pot fi încetinite.

Reglementările din Italia prevăd menținerea unor servicii esențiale chiar și în timpul grevelor din transporturi. Autoritatea aeronautică civilă ENAC anunță că zborurile programate în intervalele 07:00–10:00 și 18:00–21:00 trebuie să se desfășoare normal.

Vor fi operate și alte curse desemnate drept legături esențiale. ENAC a publicat listele zborurilor garantate atât pentru protestul angajaților easyJet, cât și pentru cel al personalului DAT. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice direct la compania aeriană dacă zborul lor se menține, mai ales în cazul curselor operate de easyJet sau DAT.

Eventualele modificări sau anulări ar trebui să fie comunicate prin e-mail, SMS ori prin notificările aplicațiilor companiilor aeriene.

În baza reglementărilor Uniunii Europene, pasagerii ale căror zboruri sunt anulate cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau care ajung la destinație cu o întârziere mai mare de trei ore pot alege între rambursarea biletului și reprogramarea pe o altă cursă.

MAE recomandă românilor să păstreze legătura cu operatorii aerieni și să consulte constant actualizările aeroporturilor. Românii pot cere asistență consulară la numerele Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44, +39 06 835 233 52, +39 06 835 233 58, +39 06 835 233 56, +39 06 835 233 69, +39 06 835 233 71 și +39 06 835 233 74. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă sau urgentă pot apela numerele consulatelor corespunzătoare regiunii în care se află. Consulatul General al României la Roma poate fi contactat la +39 345 147 3935, iar cel de la Milano la +39 366 108 1444. Pentru Bologna este disponibil numărul +39 324 803 5171, pentru Torino +39 338 756 8134, iar pentru Trieste +39 340 882 1688. Românii din zona Bari pot suna la +39 334 604 2299, iar cei din Catania la +39 320 965 3137.

Ministerul recomandă consultarea platformei oficiale privind grevele din Italia, a paginilor reprezentanțelor diplomatice și a site-ului MAE. Românii care pleacă în străinătate pot folosi și aplicația „Călătoreşte informat", prin care sunt furnizate alerte, recomandări și informații utile pentru deplasări.

Problemele din transportul aerian deschid o perioadă dificilă pentru călătorii din Italia, în condițiile în care în zilele următoare sunt programate și alte proteste. Angajații feriboturilor Grandi Navi Veloci vor intra într-o grevă de 24 de ore, organizată de sindicatele Orsa Marittimi și Csle. Acțiunea va începe la prânz, pe 22 iulie, și se va încheia la aceeași oră în ziua de 23 iulie. Legăturile maritime operate de companie pot fi afectate în acest interval.

După protestul din transportul maritim, este programată și o grevă națională în sectorul feroviar. Oprirea lucrului va începe la ora 21:00 în 23 iulie și va continua până la ora 21:00 în 24 iulie. Protestul a fost anunțat de sindicatele Cub Trasporti și SGB.

Greva va afecta trenurile de mare viteză, intercity și regionale operate de companiile din grupul Ferrovie dello Stato, inclusiv Trenitalia și Trenord.

Operatorul Italo nu participă la această acțiune de protest. Trenitalia anunță că anumite servicii feroviare pe distanțe lungi vor fi menținute. Trenurile regionale trebuie să circule normal în intervalele garantate, între orele 06:00 și 09:00, respectiv 18:00 și 21:00. Pe 24 iulie sunt programate și alte greve locale în transportul feroviar și în sectoarele conexe, care vor afecta Verona, regiunea Marche, Puglia și Salerno.