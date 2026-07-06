Radu Drăgușin se pregătește de o schimbare majoră în carieră, la doi ani și jumătate de la momentul în care a semnat cu Tottenham. Fundașul central în vârstă de 24 de ani este foarte aproape de a ajunge la o înțelegere cu Fiorentina, iar presa din Italia a dezvăluit deja detaliile financiare ale contractului pe care internaționalul român îl va semna cu gruparea din Florența.

Gruparea viola a ajuns la un acord cu oficialii de la Tottenham pentru o mutare sub formă de împrumut, valabilă pentru un sezon. Înțelegerea include și o opțiune de transfer definitiv, valabilă până în anul 2031. Totuși, activarea acestei clauze depinde de parcursul fotbalistului. Pentru ca transferul definitiv să devină obligatoriu, Drăgușin trebuie să bifeze cel puțin 22 de meciuri în tricoul Fiorentinei de-a lungul noului sezon competițional.

Jurnaliștii italieni de la publicația Firenze Viola au anunțat că Radu Drăgușin va încasa un salariu anual de 2,8 milioane de euro la noua sa echipă. În acest moment, actele oficiale sunt în curs de redactare pentru a pune la punct toate detaliile birocratice.

Aceeași sursă a mai precizat că vizita medicală a fotbalistului român a fost deja programată pentru ziua de miercuri, 8 iulie. Imediat după finalizarea testelor medicale, cele două cluburi vor face anunțul oficial cu privire la realizarea tranzacției.

Mutarea în campionatul Italiei s-a realizat în mare parte datorită dorinței expuse chiar de Radu Drăgușin. Fundașul central a solicitat conducerii de la Tottenham să fie lăsat să plece la Florența, principalul său obiectiv pentru noul sezon fiind acela de a prinde cât mai multe minute pe terenul de joc, lucru care nu se întâmpla constant în Premier League.

În ceea ce privește ierarhia salarială de la Fiorentina, internaționalul român se va situa sub vedetele echipei. Cel mai bine plătit fotbalist din lotul italienilor este Moise Kean, cu un câștig de 5,77 milioane de euro pe an, în timp ce poziția a doua este ocupată de experimentatul portar David de Gea, cu 5,56 milioane de euro pe sezon.

Trecerea la Fiorentina reprezintă un pas înapoi din punct de vedere financiar pentru fotbalistul român. Conform datelor oferite de platforma Capology, Drăgușin încasa la Spurs un salariu anual de 3,5 milioane de euro, cu 700.000 de euro mai mult decât va primi în Serie A.

Mai mult decât atât, în această vară, fundașul a avut pe masă o propunere considerabil mai avantajoasă din punct de vedere financiar. Jurnalistul Mirko Di Natale a dezvăluit că Radu Drăgușin a refuzat o ofertă de la Fenerbahce. Formația din Turcia, care a încheiat sezonul trecut pe poziția a doua în campionatul intern, era gata să îi ofere românului un salariu generos de 6 milioane de euro pe an. Drăgușin a preferat însă să decline oferta turcilor, punând pe primul loc aspectul sportiv și dorința de a evolua în continuare în primele ligi ale Europei.