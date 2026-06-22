Selecționata Argentinei și-a asigurat prezența în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026. Echipa condusă din teren de Lionel Messi a învins reprezentativa Austriei cu scorul de 2-0, după ce la pauză tabela arăta 1-0. Confruntarea s-a disputat luni, pe Dallas Stadium, în cadrul Grupei J a turneului final care este găzduit în parteneriat de Statele Unite, Mexic și Canada.

Decarul și căpitanul sud-americanilor continuă să doboare record după record. Messi a fost omul meciului, semnând ambele goluri ale victoriei în minutele 38 și 90+5, deși pe parcursul primei reprize a irosit și o lovitură de pedeapsă.

Deznodământul din Grupa J o transformă pe Argentina în virtuala câștigătoare a seriei. În ultima etapă, programată pe 28 iunie, campioana mondială va înfrunta Iordania, în timp ce Austria va juca împotriva Algeriei pentru a-și decide viitorul la acest turneu final.

Partida de pe Dallas Stadium a început intens. În minutul 5, Lautaro Martinez a scăpat singur spre poarta austriacă, dar a fost făcut sandviș de Xaver Schlager și Stefan Posch. Arbitrul egiptean al întâlnirii a dictat penalty după ce faza a fost analizată de sistemul VAR. Lionel Messi a fost cel care și-a asumat responsabilitatea executării în minutul 9. Emoționat și nehotărât, starul argentinian a executat slab, trimițând mingea pe lângă poartă și amânând momentul întâlnirii cu o nouă bornă istorică.

Ulterior, în minutul 19, decarul a fost din nou aproape de a deschide scorul, însă a fost deposedat in extremis de David Alaba, fundașul austriac riscând chiar să înscrie în propria poartă la acea fază. Austria a ținut multă vreme în șah campioana mondială și a reușit să domine jocul în anumite momente, dar nu a găsit soluții pentru a pune în pericol real poarta apărată de Dibu Martinez. Cea mai mare ocazie a europenilor i-a aparținut lui Marcel Sabitzer, în minutul 23, însă șutul său puternic a fost blocat excelent de Cristian Romero.

Presiunea Argentinei a continuat, iar în minutul 32 Messi a ieșit din nou în evidență, însă execuția sa a fost respinsă de același Alaba. Deschiderea scorului a venit în minutul 38. Facundo Medina a trimis o centrare întoarsă perfect în careu, de unde Lionel Messi a reluat de la 12 metri direct în plasă. Prin această reușită, el a devenit cel mai bun marcator din întreaga istorie a Cupei Mondiale, ajungând la borna de 17 goluri marcate la turneele finale.

Austria, formație care s-a aflat în grupa României în preliminarii, a continuat să pună probleme și după revenirea de la cabine. În minutul 55, Dibu Martinez a avut o intervenție salvatoare la o lovitură liberă executată periculos de Sabitzer, jucător care luni a bifat meciul cu numărul 100 în tricoul naționalei sale, fiind al cincilea austriac care atinge această bornă remarcabilă.

Sud-americanii au căutat golul siguranței și au trecut pe lângă 2-0 în minutul 73, când Nicolas Gonzalez a reluat puțin pe lângă poartă cu o lovitură de cap, în urma unui corner executat de Messi. Același Gonzalez a fost blocat în careu de Kevin Danso în minutul 86. Pe final, Austria a avut o șansă uriașă de a egala în minutul 90+3, dar Patrick Wimmer a trimis cu capul pe lângă poartă de la doar 6 metri.

Golul liniștii a picat în ultimul minut adițional, mai exact în minutul 90+5. Messi a fost lansat excelent pe un contraatac rapid și l-a servit ideal pe Julian Alvarez. Acesta a ratat în primă fază singur cu portarul Alexander Schlager, mingea a rămas în posesia argentinienilor, iar după ce Messi a fost blocat inițial de Nicolas Seiwald, Leo a revenit spectaculos și a împins mingea în poartă. Acesta a fost golul cu numărul 18 al lui Messi la Cupele Mondiale.

Meciul s-a încheiat tot cu o fază semnată de fotbalistul legitimat la Inter Miami. În minutul 90+8, el a executat o lovitură liberă de la aproximativ 30 de metri, dar mingea a trecut puțin pe lângă țintă. În acest moment, Messi este golgheterul la zi al CM 2026, având cinci goluri marcate, adică absolut toate reușitele Argentinei de până acum, după victoria cu 3-0 în fața Algeriei și acest 2-0 cu Austria. De menționat că naționala condusă de Ralf Rangnick venea după o serie excelentă de 12 meciuri în care suferise o singură înfrângere, înregistrând un egal și zece victorii.

A marcat: Lionel Messi (38, 90+5). Lionel Messi a ratat un penalty în minutul 9 (pe lângă poartă). Dallas, Dallas Stadium: 70.649 spectatori. Cupa Mondială 2026 - Grupa J.

Argentina: 23. Emiliano Martinez - 26. Nahuel Molina, 13. Cristian Romero (19. Nicolas Otamendi, 57), 6. Lisandro Martinez, 25. Facundo Medina (3. Nicolas Tagliafico, 81) - 7. Rodrigo De Paul (5. Leandro Paredes, 81), 20. Alexis Mac Allister, 24. Enzo Fernandez, 16. Thiago Almada (15. Nicolas Gonzalez, 64) - 10. Lionel Messi (căpitan), 22. Lautaro Martinez (9. Julian Alvarez, 64). Selecționer: Lionel Scaloni. Rezerve neutilizate: 1. Juan Musso, 12. Geronimo Rulli - 2. Marcos Senesi, 4. Gonzalo Montiel, 8. Valentin Barco, 11. Giovani Lo Celso, 14. Exequiel Palacios, 17. Giuliano Simeone, 18. Nicolas Paz, 21. Jose Manuel Lopez.

Austria: 1. Alexander Schlager - 5. Stefan Posch (22. Alexander Prass, 67), 3. Kevin Danso, 8. David Alaba (căpitan; 23. Marco Friedl, 67), 20. Konrad Laimer - 6. Nicolas Seiwald, 4. Xaver Schlager - 18. Romano Schmid (21. Patrick Wimmer, 78), 24. Paul Wanner (7. Marko Arnautovic, 67), 9. Marcel Sabitzer - 11. Michael Gregoritsch (17. Carney Chukwuemeka, 85). Selecționer: Ralf Rangnick. Rezerve neutilizate: 12. Florian Wiegele, 13. Patrick Pentz - 2. David Affengruber, 15. Philipp Lienhart, 16. Phillip Mwene, 25. Michael Svoboda, 10. Florian Grillitsch, 19. Dejan Ljubicic, 26. Alessandro Schoepf, 14. Sasa Kalajdzic.

Brigada de arbitri: Arbitru central: Amin Mohamed Omar; arbitri asistenți: Mahmoud Abouregal, Ahmed Hossam Taha (toți din Egipt); al patrulea oficial: Alejandro Jose Hernandez Hernandez (Spania); arbitru asistent de rezervă: Diego Sanchez Rojo (Spania). Arbitru video: Khamis Al Marri (Qatar); arbitri asistenți VAR: Mahmoud Ashour (Egipt), Tatiana Guzman (Nicaragua).

Cartonașe galbene acordate în timpul meciului: Posch (40), Medina (76), Laimer (76), Paredes (90+2).