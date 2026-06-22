Economie

Cum a evoluat datoria externă a României sub fiecare guvern din ultimii 10 ani. Un singur mandat a adus o scădere

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Cum a evoluat datoria externă a României sub fiecare guvern din ultimii 10 ani. Un singur mandat a adus o scăderefonduri europene. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Datoria externă a României a crescut puternic în ultimii zece ani, ajungând de la aproximativ 90,9 miliarde de euro la finalul anului 2015 la peste 229 de miliarde de euro în primăvara anului 2026. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), majorarea depășește 150%, într-o perioadă marcată de schimbări politice frecvente, pandemie, inflație și tensiuni geopolitice. Analiza evoluției indicatorului arată că aproape toate guvernele care s-au succedat în ultimul deceniu au înregistrat creșteri ale datoriei externe totale.

Datoria externă a României, la un nivel record. Ce arată datele BNR despre fiecare guvern

Excepția este reprezentată de cabinetul condus de Mihai Tudose, singurul în timpul căruia soldul datoriei externe a consemnat o diminuare. La sfârșitul anului 2015, datoria externă totală a României se situa la aproximativ 90,9 miliarde de euro. În aprilie 2026, indicatorul depășea 229 de miliarde de euro.

Este important de menționat că datoria externă totală include atât obligațiile externe ale statului, cât și împrumuturile contractate de sectorul privat, companii și instituții financiare.

Mihai Tudose

Mihai Tudose. Sursă foto: Facebook

Guvernul Cioloș: creștere moderată

În perioada guvernării conduse de Dacian Cioloș, datoria externă a urcat de la 90,9 miliarde de euro la 92,5 miliarde de euro.

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Majorarea a fost de aproximativ 1,6 miliarde de euro, respectiv 1,76%, una dintre cele mai reduse creșteri din ultimul deceniu.

Grindeanu și Tudose: singura scădere din ultimii zece ani

În timpul mandatului lui Sorin Grindeanu, datoria externă a continuat să crească, ajungând la peste 94 de miliarde de euro.

Ulterior, în perioada în care Guvernul a fost condus de Mihai Tudose, indicatorul a înregistrat o scădere de aproape un miliard de euro. La finalul mandatului, datoria externă totală coborâse la aproximativ 93,3 miliarde de euro.

Guvernul Dăncilă a trecut pragul de 100 de miliarde de euro

În mandatul Vioricăi Dăncilă, datoria externă a crescut de la 93,3 miliarde la peste 107 miliarde de euro. Avansul a fost de aproape 13,9 miliarde de euro, echivalentul unei creșteri de aproape 15%. Tot în această perioadă, România a depășit pentru prima dată pragul de 100 de miliarde de euro.

Una dintre cele mai abrupte creșteri a fost înregistrată în timpul guvernării Ludovic Orban. Între noiembrie 2019 și decembrie 2020, datoria externă totală a urcat de la aproximativ 107 miliarde la peste 125 de miliarde de euro. Creșterea a depășit 18 miliarde de euro, pe fondul cheltuielilor generate de pandemia de COVID-19 și al măsurilor de sprijin economic.

Guvernul Cîțu și continuarea finanțării post-pandemie

În perioada Florin Cîțu, indicatorul a urcat de la 125,4 miliarde la 133,2 miliarde de euro.

Creșterea de aproape 8 miliarde de euro a fost asociată continuării programelor de redresare economică și accesării unor finanțări externe pentru investiții și reforme.

Mandatul lui Ciucă a adus una dintre cele mai mari creșteri

În timpul mandatului lui Nicolae Ciucă, datoria externă a crescut cu peste 26 de miliarde de euro, de la 133,2 miliarde la peste 159 de miliarde de euro.

Majorarea de aproape 20% a fost influențată atât de nevoile de finanțare ale bugetului, cât și de contextul economic internațional marcat de inflație și dobânzi mai ridicate.

Primul mandat Ciolacu: record absolut de creștere

Cea mai mare majorare a datoriei externe totale din ultimul deceniu a fost consemnată în primul mandat al lui Marcel Ciolacu. Între iunie 2023 și decembrie 2024, indicatorul a crescut de la aproximativ 159 miliarde la peste 203 miliarde de euro.

Avansul a fost de peste 44 de miliarde de euro, respectiv aproape 28%, cel mai ridicat atât ca valoare absolută, cât și ca ritm procentual dintre toate guvernele analizate.

Ciolacu 2 și Bolojan: creșterea a continuat

În perioada celui de-al doilea mandat Ciolacu, datoria externă a urcat cu aproximativ 5,9 miliarde de euro, depășind 209 miliarde de euro.

Ulterior, în timpul guvernării conduse de Ilie Bolojan, indicatorul a continuat să crească, ajungând la aproximativ 229,5 miliarde de euro în aprilie 2026.

Comparativ cu momentul preluării mandatului, majorarea a fost de peste 17 miliarde de euro, echivalentul unei creșteri de aproximativ 8%.

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