Tocăniță de ciuperci cu mămăligă. O poți pregăti în Postul Mare

Tocănița de ciuperci este potrivită atât pentru zilele de post, cât și pentru cele în care te poți bucura de preparatele ce conțin proteină animală. Fie că preferi ciupercile champignon sau pe cele pleurotus, preparatul va fi unul plin de savoare.

Pentru a pregăti această tocăniță, sunt necesare câteva ingrediente de bază: aproximativ un kilogram de ciuperci proaspete, patru cepe medii, o căpățână mică de usturoi, ardei gras roșu și verde, 250 ml suc de roșii, o cană de apă, patru-cinci linguri de ulei, boia, sare, piper și o legătură de mărar proaspăt.

Pentru o variantă mai consistentă, cei care nu țin post pot adăuga bucățele de carne slabă de porc sau vită, iar un strop de vin poate intensifica aroma sosului.

Modul de preparare începe cu pregătirea legumelor. Ceapa și usturoiul se curăță, se spală și se taie cubulețe mici, apoi se pun la călit în ulei pentru aproximativ cinci minute, până devin translucide.

În continuare se adaugă ardeiul gras tăiat cubulețe și ciupercile, curățate, spălate și feliate. Acestea se lasă să fiarbă acoperite în suc propriu timp de aproximativ zece minute, până când ciupercile își eliberează lichidul și încep să se înmoaie.

După acest interval, se adaugă sucul de roșii, o cană de apă și condimentele – boia, sare și piper – și se amestecă ușor. Cratița se poate muta apoi la cuptor pentru 15-20 de minute, până când sosul scade și se îngroașă, capătând o consistență cremoasă. Este recomandat să amestecați din când în când, pentru a evita lipirea ingredientelor de fundul vasului.

La final, tocănița se asezonează cu mărar proaspăt, tocat fin, care adaugă un parfum aparte și o notă de prospețime preparatului. Se poate servi alături de mămăliguță caldă, pâine proaspătă sau chiar de orez fiert.