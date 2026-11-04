Comisia Europeană a publicat raportul anual privind extinderea, document în care prezintă bilanțul detaliat al negocierilor purtate cu toate statele candidate. Executivul european salută progresele vizibile realizate de cel puțin patru dintre aceste țări, menționând în mod special Republica Moldova, Ucraina, Albania și Muntenegru. Pentru a dinamiza procesul și a oferi un stimul suplimentar, Comisia a stabilit obiective precise de atins până în anul 2027, menite să faciliteze desfășurarea negocierilor, anunță AFP.

În raport se menționează că Muntenegru este de departe cea mai avansată țară în drumul către blocul comunitar. Această mică națiune balcanică, ce numără aproximativ 600.000 de locuitori, a încheiat practic negocierile de aderare și are șanse reale să devină membru UE în anul 2028, urmând să semneze tratatul de aderare începând de anul viitor, conform declarațiilor oferite de un oficial european.

Celelalte trei țări din fruntea plutonului au înregistrat un avans mai lent, însă își mențin ambiția de a adera la orizontul anului 2030 sau ulterior. Conform estimărilor Comisiei Europene, Albania ar putea finaliza negocierile de aderare în 2027. Republica Moldova ar urma să încheie acest proces la începutul anului 2028, în timp ce Ucraina este preconizată să finalizeze negocierile la sfârșitul aceluiași an. Pentru a respecta acest calendar, Comisia subliniază că este absolut necesar ca autoritățile de la Kiev să își accelereze reformele.

Orice etapă din procesul de extindere depinde de acordul unanim al tuturor celor 27 de state membre, urmat de ratificarea fiecărui tratat de aderare prin vot parlamentar sau prin referendum. În acest context, seria de alegeri programate pentru anul 2027 stârnește îngrijorare în rândul susținătorilor unei Uniuni extinse la 30 sau 35 de state. De pildă, candidata extremei drepte la alegerile prezidențiale din Franța din primăvara anului 2027, Marine Le Pen, a declarat recent la Bruxelles că se va opune oricărei extinderi a Uniunii Europene dacă va fi aleasă în funcție.

Raportul Comisiei Europene evidențiază și blocajele existente în cazul altor candidate, cum ar fi Georgia sau Macedonia de Nord, unde negocierile au rămas în impas. În schimb, instituția manifestă un optimism rezervat în privința Serbiei, unde tendințele pro-ruse au frânat anterior discuțiile. Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a salutat recentele evoluții politice, declarând că alegerile legislative sârbe de la 25 octombrie oferă o ”oportunitate de a reporni pe baze noi”.