Militarii europeni care ar putea ajunge în Ucraina după încheierea războiului ar avea dreptul să se apere și să riposteze dacă forțele ruse ar lansa atacuri asupra lor. Misiunea ar urma să fie organizată de Marea Britanie și Franța, iar planurile prevăd o forță multinațională alcătuită aproape exclusiv din militari europeni, fără dependență de tehnologia americană. Capacitatea statelor participante de a interveni rapid va fi verificată printr-un exercițiu militar organizat în Polonia, arată The Guardian.

O eventuală desfășurare a trupelor ar avea loc după obținerea unui armistițiu și ar urmări menținerea securității în Ucraina, precum și sprijinirea refacerii armatei ucrainene.

Militarii occidentali nu ar urma să fie poziționați în apropierea liniei frontului, însă regulile misiunii le-ar permite să se apere în cazul unor atacuri.

Marea Britanie și Franța au pregătit exercițiul militar „Koalicja”, programat la sfârșitul lunii noiembrie în Polonia. La operațiune vor lua parte aproximativ 2.800 de militari, marinari și aviatori din 11 state.

Franța va participa cu 1.500 de militari din Divizia 1, în timp ce Marea Britanie va trimite 300 de militari din Brigada 7 Mecanizată Ușoară.

Alături de cele două state, la exercițiu vor participa Polonia, Germania, Belgia, Estonia, Lituania, Țările de Jos, Spania, Suedia și Turcia.

Scenariul urmărește să testeze capacitatea forțelor europene de a se mobiliza și de a ajunge rapid în Ucraina, în eventualitatea încheierii războiului. Planurile pentru această misiune sunt pregătite de mai bine de un an.

Generalul-locotenent Tom Bateman, comandantul forței multinaționale, a declarat că statele participante s-au angajat „să ofere garanții de securitate solide și obligatorii pentru Ucraina după încetarea ostilităților”.

Potrivit acestuia, exercițiul va verifica dacă armatele participante dispun de „pregătirea militară, capacități de desfășurare rapidă și abilitatea de a opera eficient”.

Forța ar avea un caracter „non-NATO”, ceea ce înseamnă că ar funcționa independent de structura militară a Alianței Nord-Atlantice.

Un element important al planului este reducerea dependenței de tehnologia americană, în special în ceea ce privește comunicațiile.

Întrebat dacă viitoarea forță multinațională va utiliza rețeaua de sateliți Starlink, dezvoltată de compania lui Elon Musk, un oficial familiarizat cu planurile a răspuns: „Nu depindem de sistemele americane”.

Decizia vine pe fondul incertitudinilor privind sprijinul militar și tehnologic oferit de Washington Kievului.

Președintele Donald Trump a afirmat că Statele Unite nu vor trimite militari pentru misiuni de menținere a păcii în Ucraina, chiar dacă Rusia și Ucraina ar ajunge la un acord pentru un armistițiu durabil.

În plus, luna trecută, Washingtonul a restricționat timp de aproximativ zece zile accesul Ucrainei la varianta militară a sistemului Starlink, denumită Starshield. Măsura a afectat operațiunile dronelor ucrainene cu rază medie de acțiune.

Regulile de angajare pregătite pentru misiunea europeană ar permite militarilor să se apere dacă sunt atacați de forțele ruse. Printre scenariile luate în calcul se numără inclusiv intervenția împotriva dronelor rusești.

„Este evident că ne vom proteja forțele împotriva oricărei agresiuni”, a declarat un oficial familiarizat cu planurile, care a explicat că prezența militarilor occidentali în Ucraina ar avea un caracter „de natură defensivă”.

Trupele ar urma să fie poziționate la o distanță considerabilă de linia frontului, iar unul dintre obiectivele principale ale misiunii ar fi „regenerarea și consolidarea” armatei ucrainene după încheierea ostilităților.

Posibilitatea ca militarii europeni să intervină împotriva unor atacuri ridică însă întrebări despre modul în care Rusia ar putea interpreta o asemenea acțiune și despre riscul unor incidente militare directe.

Planurile pentru securizarea Ucrainei după război nu se limitează la desfășurarea trupelor terestre.

Avioanele de vânătoare ar putea efectua patrule aeriene pentru a contribui la redeschiderea aeroporturilor comerciale ucrainene. În paralel, sunt avute în vedere operațiuni de deminare în Marea Neagră, menite să permită reluarea exporturilor de cereale și a altor activități comerciale maritime.

Operațiunea de deminare ar urma să fie coordonată de Turcia.

Marea Britanie are deja experiență în misiuni de protejare a statelor partenere împotriva atacurilor aeriene. În Orientul Mijlociu, avioanele Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale britanice au efectuat zeci de misiuni de zbor din Qatar, în primăvară, pentru protejarea statelor din Golf.

Luna trecută, Londra s-a angajat să sprijine și Arabia Saudită în apărarea împotriva atacurilor cu rachete și drone ale grupării Houthi din Yemen.