Acțiunile marilor companii americane din industria de apărare au înregistrat scăderi puternice miercuri, după ce victoria democraților în alegerile pentru Congresul SUA a schimbat calculele investitorilor. Aceștia se tem că noile evoluții politice vor bloca sau diminua planurile de majorare masivă a cheltuielilor militare promovate de președintele Donald Trump, conform Reuters.

Efectele s-au văzut imediat pe bursele din Statele Unite. Titlurile Lockheed Martin au pierdut 6,5%, cele ale RTX au scăzut cu peste 4%, iar acțiunile L3Harris Technologies s-au depreciat cu aproape 8% în tranzacțiile de dimineață. De asemenea, General Dynamics și Northrop Grumman au consemnat pierderi semnificative, cuprinse între 3% și 5%.

Sectorul american de apărare se bucurase în ultimele luni de un avânt puternic, stimulat de propunerea președintelui Trump de a urca bugetul militar la 1.500 de miliarde de dolari până în anul 2027. Această cifră reprezintă o creștere majoră față de nivelul aprobat în prezent, de 901 miliarde de dolari. Cererea pentru rachete, sisteme de apărare antiaeriană și echipamente militare fusese amplificată suplimentar și de contextul războiului din Iran.

Cu toate acestea, companii precum RTX și Lockheed Martin raportaseră deja în octombrie rezultate trimestriale solide și portofolii record de comenzi. Acestea au fost obținute pe fondul eforturilor guvernamentale globale de a-și reface stocurile de armament și de a-și consolida capacitățile de apărare.

Chiar dacă susținerea politicienilor americani pentru modernizarea armatei rămâne ridicată, analiștii financiari avertizează că noua majoritate democrată din Congres va impune o supraveghere mai strictă asupra fondurilor trimise către Pentagon și asupra lansării de noi programe de înarmare.

Conform experților de la Jefferies, bugetul apărării pentru anul 2027 ar putea fi redus considerabil față de intenția inițială a Casei Albe. El s-ar putea situa mai aproape de propunerea Camerei Reprezentanților, estimată la aproximativ 1.150 de miliarde de dolari, distanțându-se de solicitarea de 1.500 de miliarde de dolari avansată de administrația Trump.

Rezultatele de miercuri au șters o parte importantă din câștigurile acumulate anterior de marile corporații din domeniu, în condițiile în care investitorii devin tot mai sceptici că majorările bugetare uriașe vor primi votul final în Congres.

Ținând cont de pierderile recente, indicele S&P 500 Aerospace & Defense a consemnat un declin de aproape 1% de la începutul acestui an, în timp ce indicele Dow Jones US Aerospace & Defense a marcat o scădere de 3,4%.