Schimbări la Pilonul II de pensii. Cine poate încasa toți banii

Românii care au economii în Pilonul II de pensii vor fi supuși unor noi reguli privind încasarea banilor, începând din 2027. Legea introduce o limită de 30% pentru suma care poate fi retrasă inițial, însă prevede și o excepție importantă. Persoanele care au acumulat cel mult 15.372 de lei, la valoarea actuală a indemnizației sociale pentru pensionari, vor putea solicita întreaga sumă într-o singură tranșă. Aplicarea noului sistem depinde și de autorizarea fondurilor de plată.

Noua legislație privind plata pensiilor private modifică modul în care participanții la Pilonul II își vor putea încasa economiile după îndeplinirea condițiilor de pensionare. Principala schimbare este introducerea unor fonduri speciale de plată și a unui sistem în care banii vor fi distribuiți, de regulă, lunar.

Totuși, nu toate persoanele care contribuie la Pilonul II vor fi obligate să primească banii eșalonat. Legea nr. 2/2026 stabilește condiții diferite în funcție de valoarea economiilor acumulate în contul individual.

Potrivit Legii nr. 2/2026 privind plata pensiilor private, publicată pe Portalul Legislativ al Ministerului Justiției, persoanele care au acumulat o sumă care nu depășește echivalentul a 12 indemnizații sociale pentru pensionari vor putea solicita plata integrală a banilor.

La valoarea actuală a indemnizației sociale, de 1.281 de lei, pragul este de 15.372 de lei. Astfel, un participant care are în contul individual de pensie privată o sumă de 12.000 de lei va putea solicita încasarea integrală, după ce îndeplinește condițiile legale pentru deschiderea dreptului la pensie.

În schimb, persoanele care au acumulat sume mai mari decât pragul stabilit de lege vor intra, în condițiile prevăzute de actul normativ, în noul sistem de plată a pensiilor private. Pragul de 15.372 de lei nu este unul permanent. Acesta se modifică în funcție de valoarea indemnizației sociale pentru pensionari.

Pentru participanții care au economisit mai mult decât echivalentul a 12 indemnizații sociale, Legea nr. 2/2026 introduce posibilitatea retragerii anticipate a unei părți din suma acumulată.

Concret, după transferarea economiilor către un fond de plată, beneficiarul va putea solicita, o singură dată, un avans de maximum 30% din valoarea activului personal transferat.

Restul banilor urmează să fie distribuit prin mecanismele prevăzute de noua legislație. De exemplu, o persoană care a acumulat 100.000 de lei în Pilonul II va putea solicita inițial cel mult 30.000 de lei. Diferența de 70.000 de lei va rămâne destinată plăților ulterioare, potrivit contractului încheiat cu fondul de plată.

Legea stabilește că dreptul de a solicita acest avans se acordă pentru fiecare cont individual de pensii private deținut de beneficiar.

Noul sistem introduce două modalități principale de încasare a economiilor: retragerea programată și pensia viageră.

În cazul retragerii programate, beneficiarul va primi plăți lunare din suma acumulată. Valoarea lunară este raportată la indemnizația socială pentru pensionari, cu anumite excepții prevăzute de lege. Dacă economiile sunt suficient de mari încât plățile la acest nivel să se întindă pe mai mult de opt ani, suma lunară poate fi majorată, cu condiția respectării unei perioade totale de plată de cel puțin opt ani.

Pensia viageră reprezintă o altă variantă, prin care beneficiarul primește venituri periodice pe durata vieții, conform condițiilor contractuale. Pentru persoanele ale căror economii nu depășesc pragul legal, există însă o procedură simplificată. Acestea vor putea solicita plata integrală sau distribuirea banilor pe o perioadă de maximum 12 luni.

Legea nr. 2/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial pe 5 ianuarie 2026 și urmează să intre în vigoare la 5 ianuarie 2027. Totuși, această dată nu înseamnă automat că toate plățile vor fi efectuate imediat după noile reguli.

Actul normativ conține o dispoziție tranzitorie potrivit căreia, până când Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) autorizează cel puțin un fond de plată de tip retragere programată, plățile continuă să fie realizate conform legislației anterioare.

În prezent, participanții care îndeplinesc condițiile legale pot solicita încasarea activului personal printr-o plată unică sau prin plăți eșalonate, în condițiile reglementărilor aplicabile. Prin urmare, momentul în care noul mecanism va deveni operațional depinde de finalizarea procedurilor de autorizare a fondurilor de plată.

Schimbările îi vizează pe participanții la sistemul pensiilor administrate privat, însă nu înseamnă că banii acumulați pot fi retrași oricând. Accesul la economii rămâne condiționat de îndeplinirea cerințelor legale pentru plata pensiei private.