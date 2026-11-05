Mesajele private ale lui Emmanuel Macron, publicate într-o nouă carte semnată de jurnalista Françoise Degois, dezvăluie reacțiile liderului francez la crizele politice, criticile la adresa reformei pensiilor și perspectiva alegerilor prezidențiale din 2027. Tainele politicii franceze sunt acum într-o carte.

Potrivit Le Figaro, care a consultat volumul înainte de apariție, președintele Franței își apără ferm deciziile și exclude categoric demisia.

Cartea „Vous êtes tous trop durs avec moi” („Sunteți cu toții prea duri cu mine”), publicată de editura Robert Laffont, apare joi, 5 noiembrie. Volumul reunește doi ani de conversații purtate prin aplicația Telegram între Emmanuel Macron și Françoise Degois, fostă jurnalistă la France Inter și fostă consilieră a lui Ségolène Royal.

Schimbul de mesaje a început în vara anului 2024, după ce Degois a publicat pe rețeaua X un mesaj de susținere pentru Brigitte Macron, vizată de afirmații false despre identitatea sa. Președintele i-a trimis atunci un mesaj de mulțumire, semnat cu inițialele „EM”.

Discuțiile au trecut rapid de la subiecte personale la confruntări politice.

Apropiată de stânga franceză, Degois i-a contestat mai multe decizii, inclusiv refuzul de a o numi pe Lucie Castets la conducerea guvernului după alegerile legislative din 2024. „Nu ați câștigat. RN a câștigat”, i-ar fi răspuns Macron, potrivit mesajelor reproduse în carte, referindu-se la partidul Rassemblement National, Adunarea Națională a lui Marine Le Pen.

Instabilitatea guvernamentală ocupă un loc important în conversații. Mesajele surprind îngrijorările președintelui în perioada căderii guvernului Michel Barnier și dificultățile întâmpinate ulterior de François Bayrou.

Întrebat despre posibilitatea de a renunța la mandat, Macron respinge categoric scenariul: „Să demisionez? Niciodată! Din niciun motiv! Niciodată. Nu intenționez să dezertez. Merg înainte.”

Potrivit relatării Le Figaro, numirea lui Sébastien Lecornu la conducerea guvernului, după căderea lui Bayrou în septembrie 2025, a fost primită cu satisfacție de șeful statului, care îl descrie drept omul ideal pentru Matignon.

Reforma pensiilor este unul dintre subiectele asupra cărora Emmanuel Macron se arată inflexibil. În conversațiile citate, președintele avertizează asupra consecințelor economice ale suspendării acesteia și invocă atenția piețelor financiare.

El susține că o asemenea decizie i-ar putea îmbunătăți popularitatea, dar ar afecta interesele țării. Poziția apare în contextul în care Lecornu acceptă suspendarea reformei pentru a evita o moțiune de cenzură susținută de socialiști.

Macron își apără și politica economică, insistând asupra rolului investițiilor. Totodată, critică propunerile fiscale ale Partidului Socialist, inclusiv taxa asociată economistului Gabriel Zucman.

Perspectiva alegerilor prezidențiale din 2027 revine în schimburile de mesaje. Din fragmentele prezentate de Le Figaro reiese preocuparea lui Macron față de consolidarea Adunarea Națională a lui Marie Le Pen și apropierea unor politicieni de dreapta de această formațiune.

Președintele consideră însă că orientările favorabile lui Vladimir Putin și mișcării MAGA, pe care i le atribuie lui Marine Le Pen, ar putea deveni vulnerabilități electorale.

În privința celorlalți actori politici, Macron formulează critici la adresa fostului premier Gabriel Attal și se arată sceptic față de șansele lui Jean-Luc Mélenchon. În schimb, mesajele includ aprecieri pentru liderul socialist Olivier Faure, pe care îl încurajează să candideze.

Conversațiile descriu un președinte sensibil la atacurile publice, dar care își susține în continuare bilanțul. Macron invocă măsurile privind puterea de cumpărare și combaterea separatismului, reproșându-le comentatorilor politici severitatea evaluărilor.

„Sunteți cu toții prea duri cu mine”, îi scrie acesta interlocutoarei sale, într-un mesaj care dă titlul cărții.

Nici dizolvarea Adunării Naționale nu provoacă o recunoaștere a eșecului. Când Degois o descrie drept un rateu total, răspunsul președintelui este scurt: „Nu sunt de acord”.

Volumul abordează și viața lui Emmanuel Macron după încheierea mandatului. În mesajele citate, acesta respinge informațiile potrivit cărora ar urma să lucreze pentru miliardarul Xavier Niel și afirmă că, dacă va intra în afaceri, o va face pe cont propriu.

Despre sfârșitul celor zece ani de președinție, Macron vorbește într-un registru mai personal, descriind despărțirea de această etapă drept „o mică moarte”.

Françoise Degois precizează că nu i-a cerut președintelui acordul pentru publicarea mesajelor.