Completarea fișei pentru admiterea la liceu reprezintă unul dintre cele mai importante momente pentru elevii de clasa a VIII-a și pentru părinții acestora. O alegere făcută greșit poate reduce șansele candidatului de a ajunge la liceul dorit, chiar dacă media obținută îi permitea acest lucru. Una dintre cele mai întâlnite greșeli apare atunci când părinții analizează doar mediile de admitere din anii trecuți. Locul ocupat de elev în clasamentul actual este, însă, reperul care arată mai bine șansele reale de repartizare. Elevii vor afla joi, 23 iulie, liceul la care au fost repartizați, odată cu desfășurarea procedurii computerizate pentru admiterea la liceu, potrivit Ministerului Educației.

Rezultatele vor fi publicate de Ministerul Educației și Cercetării în aceeași zi.

Mulți părinți aleg să elimine anumite licee de pe lista de opțiuni deoarece consideră că media copilului este prea mică în comparație cu rezultatele din anii anteriori. Această strategie poate duce însă la pierderea unei oportunități.

Repartizarea computerizată nu ține cont de mediile din anii trecuți, ci de clasamentul candidaților din anul curent și de opțiunile completate pe fișă.

Astfel, un liceu care anul trecut a avut ultima medie de admitere 9,20 poate avea în 2026 un prag diferit, în funcție de numărul elevilor, de rezultatele obținute și de alegerile făcute de candidați.

Admiterea din 2026 vine cu o particularitate importantă: numărul candidaților este mai mic, ceea ce poate modifica distribuția mediilor și a locurilor disponibile.

De exemplu, aceeași poziție ocupată în ierarhie poate corespunde unei medii diferite față de anul precedent. Un elev aflat pe un anumit loc în clasament în 2026 poate avea o medie mai mică decât un candidat aflat pe aceeași poziție în 2025.

Din acest motiv, comparația simplă între medii poate crea o imagine greșită asupra șanselor reale de admitere.

O altă greșeală frecventă este legată de ordinea liceelor trecute pe fișă. Unii părinți cred că alegerea unor licee considerate greu accesibile pe primele poziții poate afecta șansele pentru următoarele variante.

În realitate, algoritmul de repartizare verifică opțiunile fiecărui elev în ordinea trecută pe fișă. În momentul în care găsește primul liceu unde există loc disponibil pentru media și poziția candidatului, repartizarea se realizează acolo.

Elevul nu este dezavantajat dacă trece primele opțiuni licee considerate mai greu de obținut. Riscul apare atunci când aceste variante nu sunt incluse deloc.

Specialiștii recomandă ca lista să includă toate liceele pe care elevul le-ar accepta, nu doar câteva variante considerate „sigure”.

Completarea unui număr foarte mic de opțiuni poate limita posibilitățile candidatului. O strategie mai bună este ca liceele să fie trecute în ordinea preferințelor reale, de la cele mai dorite până la variantele de rezervă.

În cazul unor licee căutate, diferențele dintre mediile de anul trecut și cele estimate pentru 2026 pot fi influențate atât de rezultatele generației actuale, cât și de numărul mai mic de absolvenți.