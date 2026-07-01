Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 vor fi afișate pe 1 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații și părinții vor putea vizualiza lucrările și depune contestații. Perioada de depunere a contestațiilor continuă și în zilele de 2-3 iulie 2026, iar soluționarea lor va avea loc între 4 și 7 iulie 2026. Rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie 2026.

Comunicarea rezultatelor se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale distribuite candidaților la prima probă. La centrele de examen, comisiile tipăresc liste cu codul candidatului, unitatea de proveniență, notele obținute la fiecare probă, media sau mențiunile „absent”/„eliminat din examen”.

După afișarea rezultatelor inițiale, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal pentru vizualizarea lucrărilor. Centrele de examen afișează notele obținute după soluționarea contestațiilor, utilizând codurile individuale, atât la avizier cât și pe site-ul unității de învățământ. Rezultatele finalizate sunt publicate și pe pagina de internet a Ministerului Educației.

8 iulie 2026 – Transmiterea mediilor de admitere și a ierarhiei județene către comisiile de admitere.

– Transmiterea mediilor de admitere și a ierarhiei județene către comisiile de admitere. 9 iulie 2026 – Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București.

– Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București. 13–20 iulie 2026 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginți.

– Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginți. 13–20 iulie 2026 – Introducerea datelor în baza computerizată.

– Introducerea datelor în baza computerizată. 13–20 iulie 2026 – Verificarea și corectarea datelor de către părinți și candidați.

– Verificarea și corectarea datelor de către părinți și candidați. 20 iulie 2026 – Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date la centrul de admitere județean.

– Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date la centrul de admitere județean. 21 iulie 2026 – Verificarea și corectarea erorilor.

– Verificarea și corectarea erorilor. 22 iulie 2026 – Repartizarea computerizată în învățământul liceal.

– Repartizarea computerizată în învățământul liceal. 22 iulie 2026 – Comunicarea rezultatelor și afișarea locurilor neocupate.

– Comunicarea rezultatelor și afișarea locurilor neocupate. 23–28 iulie 2026 – Depunerea dosarelor de înscriere la licee.

– Depunerea dosarelor de înscriere la licee. 28 iulie 2026 – Transmiterea situației locurilor rămase libere.

– Transmiterea situației locurilor rămase libere. 29–31 iulie 2026 – Rezolvarea situațiilor speciale.

– Rezolvarea situațiilor speciale. 31 iulie 2026 – Afișarea situației locurilor rămase libere.

– Afișarea situației locurilor rămase libere. 10–12 august 2026 – Primirea cererilor pentru etapa a doua.

– Primirea cererilor pentru etapa a doua. 17–18 august 2026 – Repartizarea candidaților din etapa a doua.

Elevii și părinții trebuie să completeze cu atenție datele personale, media de admitere și lista de opțiuni (coduri de licee și specializări) în ordinea preferințelor. Se recomandă completarea unui număr cât mai mare de opțiuni realiste. După completare, fișa se verifică atent înainte de validare.

cererea de înscriere;

copie după cartea de identitate;

copie după certificatul de naștere;

adeverință cu notele și media la Evaluarea Națională;

foaia matricolă pentru clasele V-VIII;

fișa medicală.

Media de admitere se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, a notelor obținute la probele din Evaluarea Națională. Pentru liceele vocaționale se adaugă notele de la probele de aptitudini, conform formulelor specifice fiecărui profil.