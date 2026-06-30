Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a centralizat și a publicat primele rezultate ale examenului de Evaluare Națională din acest an. Potrivit datelor oficiale transmise de autorități, o pondere semnificativă a absolvenților de gimnaziu a reușit să obțină medii egale sau mai mari decât pragul de 5. Listele cu notele obținute de elevi au fost făcute publice marți, la ora 17:00.

Sesiunea din acest an s-a bucurat de un interes major din partea tinerilor. Din numărul total de 148.268 de absolvenți care s-au înscris inițial pentru a susține examenele, o majoritate covârșitoare s-a prezentat în sălile de clasă. Astfel, examenul a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu (din totalul celor 148.268 de absolvenți înscriși), rezultând o rată de participare de 96,6%.

Bilanțul oficial arată că un număr considerabil de tineri au trecut cu succes de această primă mare încercare din parcursul lor academic. Au obținut medii mai mari sau egale cu 5 113.192 de elevi (79%). În plus, performanța de vârf nu a lipsit, chiar dacă exigența a fost ridicată la nivel național. Șapte elevi au încheiat examenul cu media 10 (zece).

Analiza defalcată pe materii scoate în evidență o promovabilitate ridicată la proba de profil umanist. Astfel, la Limba și literatura română 117.538 de elevi (81,8%) au obținut note mai mari sau egale cu 5. Dintre aceștia, un număr important de candidați au demonstrat o pregătire impecabilă: Un număr de 398 de elevi au primit nota 10 (zece).

Pe de altă parte, proba de profil real a reprezentat o provocare ceva mai mare pentru absolvenți, însă rezultatele finale rămân solide. La Matematică, 106.505 elevi (74,3%) au primit note mai mari sau egale cu 5. De asemenea, numărul geniilor la cifre a fost și el notabil, deoarece 102 elevi au fost notați cu 10.

Minoritățile naționale au înregistrat procente de promovare extrem de ridicate în cadrul acestei sesiuni, mult peste media națională generală. La Limba și literatură maternă, 7.980 de elevi (90,3%) au obținut note mai mari sau egale cu 5 (dintre aceștia, 86 de elevi au obținut nota 10).

Sancțiuni drastice pentru tentativă de fraudă Disciplinele din cadrul examenelor s-au desfășurat în condiții stricte de monitorizare, iar abaterile de la regulament au fost sancționate imediat și fără excepție de comisiile de examinare. Au fost eliminați pentru fraudă/tentative de fraudă opt elevi - lucrările lor au fost notate cu 1, conform metodologiei.

Pentru a respecta drepturile candidaților și legislația europeană în vigoare privind confidențialitatea datelor, Ministerul Educației a aplicat aceleași standarde stricte ca în anii precedenți. Rezultatele au fost afișate/publicate pe baza codului unic alocat și comunicat fiecărui candidat, în acord cu prevederile specifice din Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR).

Pentru elevii care consideră că meritau o notă mai mare și doresc reevaluarea lucrărilor scrise, Ministerul Educației a stabilit un calendar clar în zilele imediat următoare. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în data de 1 iulie, în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în zilele de 2 și 3 iulie, conform calendarului aprobat.

Procedura de vizualizare este una strictă și implică în mod obligatoriu implicarea reprezentanților legali ai minorilor. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, elevii trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Totuși, este important de menționat că cele două proceduri nu sunt condiționate direct una de cealaltă. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În egală măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă la depunerea unei/unor contestații.

Candidații și familiile lor trebuie să fie extrem de atenți atunci când decid să conteste decizia inițială a profesorilor corectori, deoarece regulamentul poate aduce modificări în ambele sensuri. În situația în care se optează pentru contestarea notei/notelor, elevii completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că sunt informați cu privire la faptul că nota rezultată în urma reevaluării poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere, după caz. Pentru a avea valabilitate juridică completă, documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai elevilor.

După finalizarea întregului proces de reverificare a lucrărilor de către comisiile de specialitate, notele acordate vor deveni definitive. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate miercuri, 8 iulie.