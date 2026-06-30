Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, în cursul zilei de marţi, un proiect de lege extrem de important care vizează modificarea Codului Penal. Inițiativa legislativă aduce schimbări semnificative în ceea ce privește regimul sancțiunilor aplicate minorilor, stipulând o majorare considerabilă a duratei măsurilor educative neprivative de libertate destinate tinerilor care au fost condamnați penal.

Obiectivul principal al acestei propuneri legislative este eficientizarea procesului de reintegrare socială. Modificările propuse au ca scop principal asigurarea unui interval de timp suficient pentru ca autoritățile să poată aplica o intervenţie completă şi eficientă asupra minorilor, o astfel de abordare fiind considerată capabilă să producă efecte reale şi durabile în comportamentul tinerilor care au încălcat legea.

Proiectul de lege detaliază modul în care se vor prelungi perioadele de aplicare pentru mai multe categorii de măsuri educative. În documentul adoptat se specifică exact modul de desfășurare și limitele de timp pentru aceste sancțiuni alternative.

„Măsura educativă a stagiului de formare civică constă în obligaţia minorului de a participa la un program cu o durată de cel mult 6 luni, pentru a-l ajuta să înţeleagă consecinţele legale şi sociale la care se expune în cazul săvârşirii de infracţiuni şi pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor.

Măsura educativă a supravegherii constă în controlarea şi îndrumarea minorului în cadrul programului său zilnic, pe o durată cuprinsă între 4 luni şi un an, sub coordonarea serviciului de probaţiune, pentru a asigura participarea la cursuri şcolare sau de formare profesională şi prevenirea desfăşurării unor activităţi sau intrarea în legătură cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de îndreptare a acestuia”, se arată în textul proiectului de lege.

Noile reglementări adoptate de Camera Deputaților vizează și alte măsuri privitoare la programul de la sfârșitul săptămânii, dar și la monitorizarea de zi cu zi a tinerilor aflați în atenția serviciilor de probațiune.

Totodată, măsura educativă a consemnării la sfârşit de săptămână îl obligă pe minor să nu părăsească locuinţa în zilele de sâmbătă şi duminică, pe o durată cuprinsă între 8 şi 24 săptămâni, afară de cazul în care, în această perioadă, are obligaţia de a participa la anumite programe ori de a desfăşura anumite activităţi impuse de instanţă.

În același timp, reguli stricte se vor aplica și în cazul monitorizării cotidiene. Potrivit documentului, măsura educativă a asistării zilnice se ia pe o durată cuprinsă între 6 luni şi un an, iar supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probaţiune.

Traseul legislativ al acestei inițiative a ajuns la final odată cu votul exprimat în această zi de marți. Anterior, acest proiect de lege fusese respins în cadrul dezbaterilor din Senat.

Cu toate acestea, procesul legislativ a continuat, iar Camera Deputaţilor a avut rolul de for decizional în acest caz. Prin urmare, votul favorabil exprimat de deputați este cel care trimite legea spre promulgare, transformând noile durate ale măsurilor educative în obligații legale.