Procesul de admitere în clasa a X-a pentru anul școlar 2026-2027 aduce modificări importante pentru absolvenți, introducând un sistem bazat pe concurs desfășurat printr-o metodă complet digitalizată și transparentă. Această procedură respectă în totalitate normele metodologice stabilite și aprobate de Ministerul Edugației și Cercetării. Conform informațiilor oficiale oferite de Primăria Chișinău, viitorii liceeni vor trimite documentele necesare exclusiv în format electronic, anunță radiomoldova.md.

Toate solicitările vor fi procesate prin intermediul platformei eȘcoală, oferind elevilor posibilitatea de a selecta maximum trei opțiuni de unități școlare.

Pentru completarea dosarului electronic de înscriere, tinerii candidați trebuie să pregătească un set de documente obligatorii. Acesta cuprinde cererea de înscriere completată, o copie după certificatul care atestă absolvirea gimnaziului, precum și copia documentului de identitate sau a certificatului de naștere. De asemenea, dosarul trebuie să mai conțină o adeverință medicală valabilă, o fotografie color format 3x4 centimetri și, acolo unde este cazul, copiile diplomelor obținute la fazele județene, naționale sau internaționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare.

Selecția finală a elevilor se va face prin concurs public, criteriul principal fiind media de admitere. Această notă globală se calculează integrând rezultatele școlare generale și, în funcție de specificul fiecărui liceu, performanțele obținute la materiile care definesc profilul ales.

În același timp, reglementările prevăd facilități pentru anumite categorii de candidați, care vor putea ocupa locuri fără a mai susține concursul de dosare. Aceste scutiri se aplică în limita unui plafon de 10% din totalul locurilor disponibile pentru fiecare profil în parte. Categoriile incluse în acest regim special sunt copiii privați de ocrotirea părintească, cei care provin din familii cu părinți încadrați în grade de dizabilitate severă sau accentuată, precum și elevii cu cerințe educaționale speciale care au urmat programa de cultură generală.

De asemenea, beneficiază de această prevedere copiii gemeni, în situația în care cel puțin unul are performanțe școlare ridicate, copiii muncitorilor imigranți proveniți din state terțe, dar și copiii cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc sau muncesc în diasporă.

Sistemul informatic va permite elevilor să opteze pentru cel mult trei unități de învățământ liceal, fiind obligați să specifice ordinea exactă a preferințelor lor. Repartizarea pe locuri se va efectua în mod automatizat, având la bază media de concurs obținută și numărul de locuri rămase libere în instituțiile respective.

Întregul proces de înrolare este structurat în două sesiuni distincte. Prima etapă de înscriere este programată să înceapă pe data de 13 iulie și se va încheia pe 1 august. Pentru locurile rămase neocupate după prima repartizare, autoritățile vor organiza o a doua sesiune de admitere, programată în intervalul 3 – 14 august.

Un moment extrem de important pe agenda educațională are loc chiar astăzi, 25 iunie, zi în care sunt publicate rezultatele oficiale ale examenelor naționale de bacalaureat și ale celor de absolvire a gimnaziului. Candidații care consideră că evaluarea nu reflectă realitatea și sunt nemulțumiți de notele primite pot folosi dreptul legal de a depune contestații. Pentru reevaluarea corectă a lucrărilor au fost înființate comisii republicane specializate: 18 comisii se vor ocupa exclusiv de disciplinele aferente examenului de bacalaureat, în timp ce 5 comisii vor analiza lucrările elevilor de gimnaziu.

Termenele limită pentru depunerea cererilor diferă în funcție de nivelul de învățământ. Astfel, tinerii care au susținut examenul de bacalaureat au la dispoziție o fereastră de 48 de ore de la momentul publicării primelor rezultate pentru a contesta notele. În schimb, absolvenții claselor gimnaziale trebuie să se încadreze într-un termen mai scurt, de maximum 24 de ore. Toate solicitările de reevaluare se depun fizic de către candidați la centrele de examen unde au fost susținute probele, programul de primire fiind stabilit între orele 09:00 și 18:00.

Înainte de a face pasul spre depunerea unei cereri de reexaminare, elevii au oportunitatea de a-și analiza propriile lucrări deja corectate. Această verificare se face prin accesarea platformei electronice dedicate examenelor naționale. Datele de autentificare și parolele necesare accesului securizat vor fi distribuite fiecărui elev prin intermediul instituțiilor de învățământ de proveniență. După finalizarea procesului complet de reevaluare de către comisiile republicane, rezultatele definitive și finale vor fi afișate public la data de 3 iulie.