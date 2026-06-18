Alexandru Vornicu, primarul orașului Stăuceni și candidatul susținut de PAS pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău la alegerile locale din 2027, consideră că un proiect de metrou nu este realist în prezent pentru capitala Republicii Moldova.

Edilul afirmă că prioritățile orașului ar trebui să fie modernizarea infrastructurii existente și îmbunătățirea transportului public.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei emisiuni difuzate pe 18 iunie, la câteva zile după ce organizația municipală Chișinău a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și-a anunțat oficial susținerea pentru candidatura sa la alegerile locale din 2027.

Întrebat despre posibilitatea construirii unui sistem de metrou în Chișinău, Alexandru Vornicu a declarat că proiectul este dificil de realizat atât din motive financiare, cât și din cauza numeroaselor rețele inginerești existente în subteran.

Potrivit acestuia, o astfel de investiție ar putea deveni posibilă în viitor dacă Republica Moldova va beneficia de fonduri europene după integrarea în Uniunea Europeană. Până atunci însă, administrația locală ar trebui să se concentreze pe problemele de bază ale orașului.

„Nu cred în posibilitatea de a construi metrou, fiindcă noi avem o sumedenie de rețele inginerești în subteran și vorbim despre costuri enorm de mari”, a declarat Vornicu.

În opinia edilului, una dintre cele mai urgente măsuri pentru Chișinău este modernizarea transportului public și creșterea confortului pentru călători.

Acesta a propus dotarea autobuzelor și troleibuzelor cu sisteme de aer condiționat, implementarea ticketingului electronic și extinderea infrastructurii dedicate transportului public.

Vornicu consideră că acolo unde configurația străzilor permite, municipalitatea ar trebui să amenajeze benzi speciale pentru autobuze și troleibuze, pentru a reduce timpul petrecut în trafic și pentru a încuraja utilizarea transportului public.

Potrivit acestuia, astfel de măsuri ar produce efecte vizibile într-un termen mai scurt decât proiectele de infrastructură de mare amploare.

În cadrul aceleiași emisiuni, Alexandru Vornicu a afirmat că mai mulți funcționari din Primăria Chișinău, inclusiv persoane aflate în funcții de conducere, și-au exprimat nemulțumirea față de modul în care funcționează instituția.

Potrivit acestuia, există o diferență între mesajele transmise public și discuțiile purtate în interiorul administrației, ceea ce generează incertitudine în procesul decizional.

Vornicu a susținut că această situație îi determină pe unii angajați să evite asumarea unor decizii importante, fapt care afectează eficiența activității administrației municipale.

Întrebat ce oraș ar putea reprezenta un model de dezvoltare pentru capitala Republicii Moldova, Alexandru Vornicu a indicat municipiul Oradea din România.

Orașul este frecvent prezentat drept un exemplu de modernizare urbană, fiind remarcat în ultimii ani pentru investițiile în infrastructură, mobilitate urbană și atragerea fondurilor europene.

Pe 15 iunie, organizația municipală Chișinău a PAS a anunțat că îl susține pe Alexandru Vornicu pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău la alegerile locale din 2027. Totodată, acesta a fost propus pentru funcția de președinte al organizației municipale a partidului.

Alexandru Vornicu are 37 de ani și se află la al doilea mandat de primar al orașului Stăuceni. La alegerile locale din noiembrie 2023, el a fost reales din primul tur, obținând peste 77% din voturi.

Conform informațiilor prezentate de PAS, în perioada mandatelor sale au fost realizate proiecte de modernizare a infrastructurii locale, investiții în instituțiile de învățământ, extinderea iluminatului public și atragerea de finanțări externe pentru dezvoltarea comunității.