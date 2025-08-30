Social

Cum poate fi folosită folia de aluminiu pentru a repara o foarfecă tocită

Cum poate fi folosită folia de aluminiu pentru a repara o foarfecă tocităFoarfecă. Sursa foto: Pixabay
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Foarfeca este una dintre cele mai folosite unelte din casă, fie pentru gătit, fie pentru lucru la birou sau pentru proiecte de bricolaj. În timp, după tăierea repetată a hârtiei, cartonului, textilelor ori plasticului, muchiile se uzează și își pierd eficiența. În loc să cumperi o pereche nouă sau să le duci la ascuțit, poți apela la un truc simplu și tot mai des folosit: folosirea foliei de aluminiu, potrivit La Vanguardia.

Cum reușește folia de aluminiu să ascută foarfeca

Trucul funcționează datorită proprietăților foliei de aluminiu, folosită de obicei în bucătărie pentru a proteja și conserva alimentele.

Materialul are o textură fină, dar rezistentă, iar atunci când este împăturit în mai multe straturi și tăiat cu foarfeca, creează o frecare ușoară, cu efect micro-abraziv. Această acțiune contribuie la o ascuțire temporară a lamelor și le redă eficiența în utilizarea zilnică.

Metoda, explicată pas cu pas

Metoda este simplă și nu necesită unelte speciale. Ai nevoie doar de o bucată de folie de aluminiu de 30–40 de centimetri, împăturită de câteva ori până obții de la patru până la șase straturi.

Incendiu puternic lângă palatul lui Putin. Pompierii sunt în alertă
Incendiu puternic lângă palatul lui Putin. Pompierii sunt în alertă
Reality show-ul care a captivat România. A schimbat viața multor persoane
Reality show-ul care a captivat România. A schimbat viața multor persoane

Cu foarfeca tocită, taie banda de mai multe ori, dinspre bază spre vârf. Repetă mișcarea de 10–20 de ori, într-un ritm constant, pentru un rezultat uniform. La final, șterge lamele cu o cârpă uscată sau ușor umedă, pentru a îndepărta resturile fine de aluminiu.

Foarfecă

Foarfecă. Sursa foto: Pixabay

Pe ce tipuri nu este indicată metoda

Metoda cu folie de aluminiu are un efect vizibil, dar limitat. Este utilă pentru orice foarfecă de uz casnic, pe care o ajută să reziste mai mult timp fără cheltuieli suplimentare.

În schimb, pentru cele profesionale, cum sunt cele de croitorie, chirurgicale sau de calitate superioară, această soluție nu este recomandată. Ea nu poate reda precizia inițială și, în anumite situații, poate provoca o uzură prematură.

Publicația spaniolă La Vanguardia a prezentat acest truc casnic, care a devenit rapid o soluție des folosită în gospodării. Deși nu poate înlocui o ascuțire profesională, are avantajul că poate fi aplicat ușor, de oricine, în doar câteva minute, cu rezultate vizibile pe termen scurt.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:07 - Ceaușescu și fascinația balconului
16:59 - Superliga. Dinamo - Hermannstadt, ora 21.30. Meciul zilei în campionatul intern
16:51 - Marinescu: Nu există elemente legale pentru revocarea procurorilor-șefi
16:43 - Incendiu puternic lângă palatul lui Putin. Pompierii sunt în alertă
16:31 - O starletă din showbiz se mărită în închisoare: Am zile în care plâng
16:25 - Birocrație la nunți: ANAF cere date despre miri, invitați și cheltuieli

Proiecte speciale