Cum să cureți tocătorul din lemn și elimini mirosurile neplăcute

Tocător din lemn. Sursa foto: dreamstime.com
Tocătorul de lemn se găsește în orice bucătărie și este unul dintre cele mai folosite obiecte. Curățarea lui nu este însă mereu simplă. Resturile alimentare pătrund în lemn, iar în timp acesta poate dezvolta mirosuri neplăcute. În plus, anumite alimente lasă adesea urme persistente, care rămân impregnate pe suprafața tocătorului.

Cum să cureți eficient tocătorul

Una dintre cele mai simple și eficiente metode de a curăța tocătorul de lemn presupune folosirea a două ingrediente pe care probabil fiecare bucătar le are deja în casă: o lămâie și sare grunjoasă.

Sarea se presară pe tocător, iar suprafața se freacă apoi cu jumătate de lămâie, așezată cu partea tăiată în jos.

Lăsați să acționeze timp de cinci minute, apoi îndepărtați lichidul gri murdar rămas cu o cârpă. Când ați terminat, clătiți cu un burete curat și umed, potrivit thekitchn.com.

Lămâie și bicarbonat de sodiu

Lămâile, prin aciditatea lor, reprezintă un produs natural eficient pentru curățare. Atunci când nu există sare grunjoasă, aceasta poate fi înlocuită cu bicarbonat de sodiu, un alt ingredient util pentru igienizare.

Tocător din lemn

Tocător din lemn. Sursa foto: Pixabay

Deși nu are efect dezinfectant, presărarea bicarbonatului pe tocător, stropirea cu suc de lămâie și frecarea cu o jumătate de lămâie ajută la îndepărtarea petelor și a mirosurilor, a explicat Jessica Ek de la The American Cleaning Institute.

Alte două soluții

Oțetul alb este o soluție eficientă pentru curățarea tocătorului de lemn. Se poate prepara un amestec dintr-o jumătate de cană de oțet alb și două căni de apă, care se folosește pentru ștergerea suprafeței. Acesta are proprietăți antibacteriene și ajută la îndepărtarea mirosurilor.

De asemenea, uleiul mineral sau uleiul de nucă de cocos contribuie la hidratarea și întreținerea lemnului, reducând totodată mirosurile neplăcute. Pentru un rezultat vizibil, uleiul se aplică pe tocător și se lasă să acționeze câteva ore sau chiar peste noapte.

