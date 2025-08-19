Social Cum să cureți salteaua de praf și pete. Trucuri simple pentru o igienizare completă







Praful și murdăria se strâng treptat în saltea, chiar dacă lenjeria este schimbată regulat, iar în timp pot apărea bacterii și acarieni. De aceea, salteaua trebuie curățată periodic, o igienizare de bază putând fi făcută chiar acasă, cu soluții simple.

Primul pas important pentru întreținerea saltelei este aspirarea, care trebuie făcută cel puțin o dată pe lună, folosind capătul special pentru tapițerie.

În acest fel, praful și particulele de murdărie sunt eliminate înainte să pătrundă mai adânc în material. O atenție deosebită trebuie acordată marginilor și colțurilor, acolo unde praful se acumulează cel mai des.

Petele pot fi curățate imediat după apariție pentru a nu se fixa în țesătură. Cele mai frecvente urme provin de la transpirație, băuturi sau accidente minore.

O soluție simplă este amestecul de bicarbonat de sodiu cu puțină apă, aplicat direct pe pată și lăsat să acționeze câteva minute, apoi șters cu o cârpă curată. Pentru urmele mai persistente se poate folosi o combinație de oțet alb și apă, care are și efect dezinfectant.

Pe lângă pete, salteaua poate acumula și mirosuri, care devin deranjante în timp. O metodă eficientă este presărarea unei cantități generoase de bicarbonat de sodiu pe întreaga suprafață, lăsat să acționeze câteva ore.

După aceea, bicarbonatul se aspiră, iar materialul rămâne mai curat și lipsit de mirosuri. Totodată, se recomandă aerisirea periodică a saltelei, prin lăsarea ei lângă o fereastră deschisă sau într-un spațiu bine ventilat

Arin Schultz, vicepreședinte al departamentului de vânzări și marketing al comapniei Naturepedic, a declarat pentru southernliving.com că frecvența cu care o saltea trebuie curățată depinde de mai mulți factori, precum igiena personală, prezența alergiilor și nivelul de umiditate din locuință.

„Ca regulă generală, încercați să curățați salteaua în profunzime cel puțin de două ori pe an”, sugerează el. „Cu toate acestea, dacă sunteți predispus la alergii, ar fi bine să o curățați la fiecare trei-patru luni. În plus, orice scurgeri sau pete trebuie îndepărtate imediat, pentru a evita ca acestea să devină mai dificil de curățat”, a mai spus acesta, potrivit southernliving.com.