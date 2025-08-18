Social Șosetele și universul invizibil al bacteriilor și ciupercilor. Cine stă la pândă între degete







Picioarele tale găzduiesc o gamă vastă de microorganisme, până la 1.000 de specii diferite per persoană și o gamă mai largă de specii de ciuperci decât orice altă parte a corpului. Șosetele, care sunt influențate de picioarele tale, acționează ca un teren propice pentru aceste bacterii și ciuperci, colectând bacterii și ciuperci de pe diverse suprafețe, cum ar fi podelele din casă, saltelele de la sala de sport, vestiarele și grădinile.

Studiile arată că șosetele adăpostesc atât microorganisme inofensive pentru piele, cât și agenți patogeni potențial periculoși, precum Aspergillus, Staphylococcus, Candida, Histoplasma și Cryptococcus.

Șosetele pot juca, de asemenea, un rol în răspândirea infecțiilor fungice, cum ar fi Tinea pedis (piciorul atletului), o afecțiune foarte contagioasă cauzată de ciuperci dermatofite care iubesc mediile calde și umede.

Pentru a preveni acest lucru, experții recomandă evitarea mersului desculț în spațiile comune, neîmpărtășirea șosetelor, prosoapelor sau pantofilor și practicarea unei igiene bune a picioarelor, inclusiv spălarea și uscarea temeinică între degetele de la picioare.

Pentru a spăla șosetele în mod corespunzător, întoarceți-le pe dos înainte de spălare pentru a expune suprafața interioară unde se acumulează majoritatea microbilor, utilizați un detergent pe bază de enzime, spălați la 60 °C dacă este posibil, călcați șosetele cu abur dacă este necesar și uscați șosetele la soare.

Șosetele din bumbac tind să tolereze mai bine temperaturile ridicate decât cele din amestecuri sintetice, ceea ce le face o opțiune mai bună pentru persoanele predispuse la infecții fungice.

Puterea criminalistică a microbiomului șosetelor este evidentă într-o anchetă de crimă din SUA, unde bacteriile din sol găsite pe șosetele unui suspect au fost folosite pentru a le lega de locul de înmormântare al victimei.

Profilul microbian al șosetelor se potrivea perfect cu cel al scenei crimei, sugerând că șosetele au preluat și păstrat microbii specifici locului. Acest domeniu emergent al microbiologiei criminalistice arată cum semnăturile microbiene pot oferi indicii valoroase în contexte juridice.

În concluzie, șosetele dvs. sunt mult mai active din punct de vedere biologic decât par, și este important să luați în considerare impactul picioarelor asupra sănătății dvs, scrie medicalxpress.com.