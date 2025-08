Monden Nadia Comăneci, în formă excelentă chiar și la 64 de ani







Nadia Comăneci este una dintre cele mai admirate vedete care îmbătrânesc frumos, demonstrând că vârsta nu este un obstacol în a rămâne activă și în formă.

La 64 de ani, fosta mare gimnastă continuă să fie nelipsită din sala de sport și impresionează prin energia și capacitățile fizice pe care le are, făcând pe mulți să spună că „Nadia Comăneci chiar e mai tare ca Jennifer Lopez e incredibil cum arată la 64 de ani și ce poate să facă.”

Jennifer Lopez a fost lăudată pentru disciplina sa „face sport cinci zile din șapte, doarme suficient și mănâncă sănătos” , iar Nadia Comăneci dovedește că aceeași regulă se aplică și în cazul său.

După un concert în România, la doar 7:00 dimineața, Jennifer era deja în sala de sport, iar Nadia, prima olimpică ce a obținut nota 10 perfect, nu se dă nici ea în lături de la activități fizice intense.

„Este nelipsită din sala de sport și se antrenează constant. În sufragerie are un stepper eliptic pentru exerciții cardio, iar când este plecată și nu are la îndemână aparatele de sport, improvizează”, a arătat aceasta în repetate rânduri.

Nadia Comăneci a lansat un mesaj puternic pentru menținerea sănătății și combaterea stresului prin sport, filmându-se dansând pe hitul „Wake Me Up Before You Go-Go” al trupei Wham! din 1984.

Ea a îndemnat oamenii să se miște împreună cu ea: „Să pornim! Alege-ți melodia preferată și hai să ne mișcăm împreună.”

În plus, Comăneci subliniază importanța exercițiului fizic zilnic: „Cu vârsta, mobilitatea scade enorm, de aceea trebuie să faci în fiecare zi puțin stretching, dar, din păcate, lumea nu prea face… (…) Doar dacă faci sport zilnic, în continuare, te menții…”, a punctat ea, reafirmând că sportul nu se oprește odată cu retragerea din competiții oficiale, ci trebuie să rămână o parte activă a vieții, scrie retetesivedete.