Cablurile se încurcă în sertar. O metodă simplă pentru a le păstra ordonate

Cablurile de încărcare, cele pentru calculatoare și prelungitoarele ajung adesea în același sertar, unde se încurcă între ele și devine dificil să găsești rapid ceea ce cauți. O metodă simplă de organizare presupune folosirea unei cutii și a unor separatoare din carton, astfel încât fiecare cablu să aibă propriul loc.

Soluția nu necesită un organizator special. Poți folosi o cutie puțin adâncă, benzi de carton și câteva sisteme reutilizabile de prindere pentru cabluri.

Alege o cutie care încape în sertar și are suficientă înălțime pentru cablurile împăturite în bucle largi. Poate fi o cutie de pantofi sau un ambalaj rigid, tăiat la dimensiunile potrivite.

Taie fâșii de carton și așază-le în interiorul cutiei pentru a forma compartimente. Nu este nevoie ca acestea să fie identice: unele pot fi mai mari pentru cablurile groase, iar altele mai mici pentru cablurile de încărcare.

Grupează cablurile după utilizare: încărcătoare pentru telefon, cabluri USB, HDMI, cabluri de rețea și prelungitoare. Astfel, nu trebuie să scoți toate obiectele din sertar pentru a găsi unul singur.

Un avantaj al separatoarelor este că împiedică formarea unui mănunchi comun. Chiar dacă un cablu este scos și pus la loc, celelalte rămân în compartimentele lor.

Înainte de depozitare, deconectează cablurile și strânge-le în bucle largi. Folosește, de preferință, o bandă reutilizabilă cu arici, destinată organizării cablurilor, sau prinderea furnizată de producător.

Evită să le răsucești strâns, să le îndoi în unghiuri ascuțite sau să le strângi cu elastice foarte tensionate. Îndoirea repetată în același punct poate slăbi în timp cablul și poate favoriza deteriorarea izolației ori a zonei din apropierea conectorului, potrivit support.apple.com.

Nu înfășura cablul strâns în jurul încărcătorului și nu forța buclele ca să încapă într-un compartiment prea mic. Dacă un cablu este gros sau rigid, alocă-i mai mult spațiu.

Un cablu care arată asemănător cu altul nu este neapărat destinat aceleiași utilizări. Etichetele sunt utile mai ales atunci când ai mai multe încărcătoare și cabluri pentru dispozitive diferite.

Poți lipi pe marginea fiecărui compartiment o etichetă cu denumirea categoriei: „telefon”, „monitor”, „internet” sau „prelungitor”. Dacă un cablu este destinat unui anumit aparat, notează acest lucru pe o etichetă prinsă de banda de organizare.

Pentru cablurile USB-C, este util să notezi dispozitivul sau funcția pentru care le folosești. Conectorii pot arăta identic, deși cablurile pot avea capacități diferite de alimentare, transfer de date sau transmitere a imaginii.

Înainte de a le pune în cutie, verifică dacă există izolație crăpată, fire expuse, îndoiri pronunțate sau conectori deteriorați. Un cablu cu semne de deteriorare nu trebuie păstrat printre cele pregătite pentru reutilizare.

Prelungitoarele groase au nevoie de compartimente mai încăpătoare și trebuie păstrate deconectate, fără răsuciri sau îndoiri strânse. Nu încerca să le înghesui într-un spațiu prea mic.

Depozitarea trebuie diferențiată de utilizare: un prelungitor nu trebuie folosit cât timp este înfășurat sau strâns în bucle. Respectă instrucțiunile producătorului și verifică starea cablului înainte de fiecare utilizare.

Dacă izolația este crăpată, firele sunt vizibile sau cablul se încălzește în timpul folosirii, nu îl mai utiliza. Deteriorarea cablurilor electrice poate crea riscuri de electrocutare sau incendiu.

După ce ai organizat compartimentele, pune fiecare cablu înapoi în categoria sa imediat după utilizare. Nu amesteca în același spațiu cablurile mici de încărcare cu prelungitoarele grele și nu îndesa obiecte deasupra lor.

Dacă numărul cablurilor este mare, păstrează în sertar doar piesele pe care le folosești sau pe care ai motive să le păstrezi ca rezervă. Cablurile inutile, incompatibile cu dispozitivele pe care le mai ai sau deteriorate nu trebuie să ocupe spațiu printre cele funcționale.

O cutie compartimentată, câteva etichete și prinderi reutilizabile sunt suficiente pentru a reduce încurcarea cablurilor și pentru a le găsi mai ușor atunci când ai nevoie de ele.