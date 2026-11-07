O pană de curent de amploare ar putea lăsa orașe întregi fără apă, căldură, transport și comunicații, iar revenirea la normalitate ar putea dura mai multe zile. Scenariul, cunoscut sub numele de „Black Sky”, este luat în calcul de autoritățile britanice, care pregătesc măsuri pentru situații în care infrastructura esențială nu mai funcționează.

BBC a pus la punct inclusiv un plan prin care să poată transmite informații populației timp de cel puțin 72 de ore, chiar dacă rețelele obișnuite de comunicații sunt afectate.

Un astfel de scenariu a devenit realitate în orașul britanic Lancaster, în decembrie 2015. După ce râul Lune a ieșit din matcă, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă pentru aproximativ 61.500 de locuitori.

Efectele nu s-au limitat la locuințele rămase fără lumină și încălzire. Gara și benzinăriile au fost închise, magazinele nu au mai putut funcționa normal, majoritatea bancomatelor au devenit inutilizabile, iar semafoarele s-au oprit.

În unele zone, alimentarea cu apă a fost afectată, deoarece pompele depindeau de electricitate.

Nici comunicațiile nu au rămas neafectate. Telefoanele fixe cu fir de cupru și radioul FM au fost printre puținele mijloace care au continuat să funcționeze.

Postul local The Bay și-a folosit generatorul de urgență pentru a menține emisia și a transmite informații locuitorilor. Un reporter a fost trimis în afara zonei afectate pentru a putea comunica prin telefon informații despre situație.

Experiența din Lancaster a devenit un exemplu pentru specialiștii în gestionarea situațiilor de urgență. Roger Kemp, profesor de inginerie la Universitatea Lancaster, a coordonat ulterior o analiză a problemelor apărute în timpul întreruperii alimentării cu energie electrică.

Concluzia a fost că dependența tot mai mare de infrastructura digitală poate deveni o vulnerabilitate majoră atunci când sistemele esențiale încetează să funcționeze.

Termenul „Black Sky” desemnează un scenariu de criză în care o întrerupere majoră a alimentării cu energie electrică afectează simultan mai multe servicii esențiale.

Nu este vorba doar despre stingerea luminilor, ci despre un efect în lanț asupra infrastructurii de care depinde viața de zi cu zi.

Fără electricitate, stațiile de pompare pot înceta să mai asigure distribuția apei, sistemele de comunicații pot deveni indisponibile, iar magazinele, benzinăriile și transportul pot fi paralizate.

Problemele se pot extinde inclusiv la serviciile de salubritate și la gestionarea apelor uzate.

Lord Harris, președintele Comisiei Naționale de Pregătire din Marea Britanie, a atras atenția că întreruperea alimentării cu energie electrică poate afecta rapid sistemele de apă și canalizare.

Fără circulația corespunzătoare a apei, reziduurile se pot acumula în conducte, provocând blocaje și refulări.

În acest context, autoritățile britanice discută despre capacitatea țării de a face față unui asemenea scenariu timp de cel puțin 72 de ore.

Pentru situația în care infrastructura obișnuită de comunicații ar deveni indisponibilă, BBC a elaborat un plan special de continuitate a transmisiunilor.

Potrivit informațiilor prezentate de BBC, aproximativ 100 de angajați ar urma să asigure funcționarea unui studio radio dedicat situațiilor de urgență.

Acesta ar dispune de linii de comunicații securizate, independente de internet, precum și de rezerve de combustibil, apă și alimente pentru cel puțin trei zile.

Postul public ar transmite informații și instrucțiuni pregătite în avans de autorități. Acestea ar include recomandări practice pentru populație, de la cantitatea de apă necesară zilnic până la modalitățile de gestionare a deșeurilor sanitare în cazul întreruperii alimentării cu apă.

Jurnaliști aflați în centre de urgență din diferite regiuni ale Regatului Unit ar putea transmite informații prin intermediul echipamentelor de comunicații prin satelit.

Emisiunile ar fi distribuite prin turnuri de transmisie radio care nu depind de internet și care dispun de generatoare alimentate cu motorină.

Rezervele de combustibil ale turnurilor de transmisie variază între 5.000 și 40.000 de litri, fiind prevăzute pentru susținerea transmisiunilor timp de aproximativ trei zile.

Alegerea radioului FM are legătură cu posibilitatea de a recepționa emisiunile fără o conexiune la internet.

În plus, autoritățile consideră că radioul poate rămâne un canal esențial de informare atunci când alte mijloace de comunicare nu mai sunt disponibile.

Temerile privind o întrerupere majoră a alimentării cu energie electrică nu sunt noi, însă pana de curent care a afectat Spania, Portugalia și sud-vestul Franței în aprilie 2025 a readus problema în atenția autorităților europene.

Potrivit lui Lord Harris, societățile moderne au devenit tot mai dependente de infrastructura electrică, iar preocuparea pentru eficiență a dus, în unele domenii, la reducerea sistemelor alternative de funcționare.

Un exemplu invocat de acesta este modernizarea comunicațiilor serviciilor de urgență. Înlocuirea sistemelor radio tradiționale cu tehnologii bazate pe rețelele de telefonie mobilă poate crea o vulnerabilitate suplimentară dacă aceste rețele sunt afectate.

Guvernul britanic susține însă că trecerea serviciilor de urgență la tehnologii moderne 4G și 5G oferă sisteme rezistente și fiabile.

Totodată, Cabinetul britanic afirmă că Regatul Unit dispune de una dintre cele mai rezistente rețele electrice din lume și că, în cei 75 de ani de existență a sistemului, nu s-a înregistrat o pană totală de curent la nivel național.

Pe lângă pregătirile pentru menținerea transmisiunilor radio, autoritățile britanice dezvoltă și alte soluții care ar putea asigura comunicațiile în cazul unor avarii majore.

Unul dintre proiecte vizează platformele de mare altitudine, cunoscute sub denumirea HAPS (High Altitude Pseudo-Satellites).

Guvernul a alocat 70 de milioane de lire sterline pentru dezvoltarea unor aeronave capabile să rămână la mare altitudine deasupra Regatului Unit și să asigure servicii de internet și telefonie mobilă timp de cel puțin o săptămână, în situații de criză.

Rico Chandra, director de program în cadrul Enduring Atmospheric Platforms, compania implicată în dezvoltarea proiectului, a explicat că sateliții au anumite limite atunci când sunt utilizați ca soluție de rezervă pentru rețelele terestre.

Campania guvernamentală „Be Ready” urmărește să încurajeze populația să aibă la dispoziție provizii și echipamente necesare în cazul unor situații de urgență.

Autoritățile britanice precizează însă că nu există, în prezent, o amenințare specifică la adresa rețelei electrice.

Pregătirea pentru astfel de scenarii presupune inclusiv existența unor rezerve de apă și alimente, a unei surse alternative de iluminat și a unui radio care să funcționeze pe baterii sau cu ajutorul unui mecanism manual.

Un aspect mai puțin încurajator este că unele dintre tehnologiile care au demonstrat că pot funcționa în timpul penelor de curent sunt pe cale să dispară.

Sistemul britanic de telefonie fixă bazat pe cabluri de cupru, care putea funcționa și în lipsa alimentării electrice din locuințe, urmează să fie retras la 31 ianuarie 2027.

Și viitorul radioului FM se află în analiza autorităților.

Roger Kemp consideră că renunțarea la vechile sisteme de comunicații fără asigurarea unor alternative suficient de robuste poate reduce capacitatea de reacție în situații de criză.

El a atras atenția că întreruperea rețelei telefonice tradiționale nu a fost însoțită de o analiză suficientă a modului în care populația ar putea comunica atunci când alimentarea cu energie electrică este întreruptă.