Japonia ocupă pentru prima dată primul loc în clasamentul celor mai bune țări din lume pentru turism în 2026, devansând destinații consacrate precum Statele Unite și Spania. Europa are o prezență puternică în topul internațional, cu șase state între primele zece, potrivit ediției din acest an a Travel & Tourism Development Index. Clasamentul este realizat de World Economic Forum, în colaborare cu Zurich Insurance Group, și analizează potențialul turistic al 110 economii la nivel mondial. Evaluarea ia în calcul factori precum infrastructura de transport, siguranța, prețurile, resursele naturale și culturale, dar și sustenabilitatea sectorului, potrivit Time Out.

Japonia a reușit să avanseze două poziții față de ediția din 2024, ajungând pentru prima dată pe prima treaptă a clasamentului. Rezultatul reflectă performanțele țării în ceea ce privește infrastructura, patrimoniul cultural, resursele naturale și condițiile oferite pentru dezvoltarea turismului.

Statele Unite ocupă locul al doilea, în timp ce Spania se află pe poziția a treia, fiind totodată cea mai bine clasată destinație europeană.

Topul primelor zece țări din lume pentru turism în 2026 este completat de Australia, Franța, Germania, Regatul Unit, China, Elveția și Italia.

Destinațiile europene ocupă mai mult de jumătate dintre locurile din Top 10. Spania conduce clasamentul regional, urmată de Franța, Germania, Regatul Unit, Elveția și Italia.

Prezența acestor state evidențiază competitivitatea turismului european, susținută de infrastructură, patrimoniu cultural și natural și servicii turistice dezvoltate.

Raportul scoate în evidență și evoluția unor destinații care au înregistrat progrese importante. Albania a avut cea mai mare îmbunătățire față de ediția anterioară a indexului, pe fondul dezvoltării accelerate a industriei turistice.

Travel & Tourism Development Index nu stabilește ierarhia exclusiv în funcție de popularitatea unei țări sau de numărul de vizitatori pe care îi atrage. Indexul urmărește să măsoare capacitatea fiecărei economii de a susține o industrie turistică competitivă și durabilă.

Printre criteriile analizate se numără accesibilitatea destinațiilor, calitatea infrastructurii, siguranța, competitivitatea prețurilor și resursele naturale și culturale. De asemenea, raportul ia în considerare sustenabilitatea și capacitatea statelor de a dezvolta turismul pe termen lung.

Rezultatele arată că atractivitatea unei destinații nu depinde doar de obiectivele pe care le oferă turiștilor, ci și de infrastructura, serviciile și condițiile care fac posibilă dezvoltarea sectorului.