Ștefan-Radu Oprea, propus ministru al Apărării în Guvernul Luca Niculescu, a declarat că întâlnirea organizată la Vila Lac a avut ca obiectiv stabilirea priorităților viitorului Executiv și pregătirea miniștrilor propuși pentru audierile parlamentare. Potrivit acestuia, discuțiile au vizat atât problemele care trebuie rezolvate imediat după instalarea Guvernului, cât și coordonarea mesajelor publice ale membrilor Cabinetului.

Ștefan-Radu Oprea a explicat că la reuniune au participat persoanele nominalizate pentru funcțiile ministeriale, în perspectiva votului de învestitură de marți.

„O întâlnire foarte bună de lucru. Am fost prezenți toți cei care ar urma să facă parte din cabinet, dacă va primi votul de învestitură marți, pentru că trebuia să vorbim împreună cu premierul desemnat, să vedem toate prioritățile pe care le avem într-un termen foarte scurt, să ne pregătim pentru audieri, să avem un mesaj coordonat, un mesaj realist, un mesaj cu responsabilitate despre perioada în care ne aflăm”, a declarat Ștefan-Radu Oprea la Digi24.

Una dintre temele abordate a fost pregătirea României pentru sezonul rece și identificarea măsurilor care pot fi adoptate într-un interval scurt.

„Am vorbit cu toții despre cât de pregătiți suntem pentru trecerea iernii, ce măsuri putem să luăm foarte rapid”, a afirmat Oprea.

Ministrul propus al Apărării a declarat că participanții au analizat și problemele pe care fiecare minister va trebui să le gestioneze după preluarea mandatului.

„O trecere, dacă vreți, un inventar al problemelor care sunt foarte stringente și arzătoare astăzi și care, de a doua zi, de marți, în ședința de guvern, dar imediat după, ce fiecare dintre colegi va merge la ministerul pe care îl va conduce, să putem să venim cu măsuri foarte rapide”, a declarat ministrul propus al Apărării.

Întrebat dacă este convins că liberalii vor susține învestirea noului Cabinet, Oprea a făcut referire la înțelegerea semnată de președintele PNL, Ilie Bolojan, și premierul desemnat, Luca Niculescu.

Social-democratul a declarat că acordul ar trebui să reprezinte o garanție a sprijinului parlamentar, deși rezultatul votului nu poate fi considerat sigur înaintea ședinței.

„Cred că acordul pe care l-a semnat Ilie Bolojan, în calitate de președinte al Partidului Național Liberal, cu premierul desemnat Luca Niculescu, ar trebui să dea siguranță că voturile de învestitură vor fi în favoarea acestui cabinet. Sigur, întotdeauna există un semn de întrebare. Până la vot, mai sunt două zile și vom vedea. Dar am încredere că acest cabinet va trece”, a declarat Oprea.

Ștefan-Radu Oprea a fost întrebat și dacă îl consideră pe Ilie Bolojan un politician care își respectă promisiunile, având în vedere experiența colaborării dintre cei doi. Ministrul propus al Apărării a răspuns afirmativ, însă a criticat una dintre trăsăturile fostului premier.

„Am lucrat cu el. De obicei, când promite ceva, se ține de cuvânt, într-adevăr. În schimb, are și încăpățânarea cealaltă caracteristică a domniei sale, care nu întotdeauna a fost cea mai bună”, a spus Oprea.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care voturile parlamentarilor PNL sunt importante pentru instalarea Cabinetului Niculescu, după confruntările politice dintre liberali și social-democrați.

Referindu-se la relația dintre PSD și PNL, Oprea a respins ideea că susținerea acordată de liberali noului Executiv ar trebui privită ca un gest de bunăvoință. Acesta a susținut că partidele trebuie să țină cont de problemele care necesită decizii rapide, printre care rectificarea bugetară și pregătirea sistemului energetic pentru sezonul rece.

„Aici nu trebuie să fie vorba de bunăvoință, trebuie să fie vorba de responsabilitate. Pentru că este obligatoriu să avem o rectificare bugetară într-un termen foarte, foarte scurt. Vine o iarnă, care nu știm cum va fi, cu o grămadă de lucruri incerte, încă, cum ar fi repornirea reactoarelor nucleare de la Cernavodă”, a declarat Oprea.

Ministrul propus al Apărării a afirmat că adoptarea acestor măsuri presupune existența unui Guvern cu atribuții depline, după perioada de interimat.

„Sunt măsuri urgente și pentru rezolvarea problemelor este nevoie de un guvern cu puteri depline. Nu cred că cineva în România astăzi își mai permite să se joace cu cetățenii României în această perioadă. Cred că deja a fost o perioadă prea lungă”, a afirmat Oprea.