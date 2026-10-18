Banii cash continuă să fie principala metodă de plată pentru o mare parte a populației din Germania, în ciuda dezvoltării serviciilor bancare și a tehnologiilor digitale. Un sondaj realizat de YouGov arată că 73% dintre germanii chestionați folosesc numerarul mai frecvent decât alte metode de plată. Procentul este cel mai ridicat dintre cele nouă țări europene incluse în cercetare.

Preferința pentru bancnote și monede nu poate fi explicată doar prin obișnuință. Potrivit unei analize publicate de The Times, istoria Germaniei, teama de supraveghere și dorința de a păstra controlul asupra propriilor bani contribuie la menținerea numerarului în viața de zi cu zi.

Unul dintre principalele motive pentru care germanii continuă să folosească numerarul este neîncrederea în instituțiile statului și în sistemul financiar. Această atitudine are rădăcini istorice și este asociată cu experiențele populației din perioada regimului nazist și din timpul Războiului Rece.

Supravegherea exercitată de autorități, în special în fosta Germanie de Est, a influențat modul în care o parte a societății privește protejarea informațiilor personale. Spre deosebire de tranzacțiile efectuate prin card sau telefon, plățile în numerar nu generează automat un istoric bancar al cumpărăturilor. Pentru persoanele preocupate de confidențialitate, acest aspect reprezintă un avantaj important.

Numerarul oferă și sentimentul unui control direct asupra banilor. O plată făcută cu bancnote nu presupune folosirea unei aplicații, existența unei conexiuni la internet sau autorizarea tranzacției de către o bancă.

În plus, pentru numeroși germani, bancnotele și monedele reprezintă o modalitate familiară de administrare a cheltuielilor. Banii pot fi numărați și împărțiți în funcție de necesități, fără consultarea permanentă a soldului unui cont.

Diferențele dintre Germania și țările nordice arată cât de importantă poate fi încrederea în instituții atunci când oamenii aleg o metodă de plată. Niklas Arvidsson, specialist în sisteme de plată la Institutul Regal de Tehnologie KTH din Stockholm, consideră că relația populației cu banii este influențată de nivelul de încredere în autorități și bănci.

„Banii și plățile sunt o chestiune de încredere”, a declarat expertul, citat de The Times.

În Suedia, populația manifestă un nivel ridicat de încredere în instituțiile publice și financiare, ceea ce a favorizat adoptarea plăților electronice.

Germania are însă un trecut diferit, marcat de regimuri autoritare și de perioade în care supravegherea cetățenilor a făcut parte din mecanismele de control ale statului. Aceste experiențe istorice contribuie la explicarea reticenței față de sistemele digitale care permit înregistrarea și urmărirea tranzacțiilor.

Datele sondajului YouGov evidențiază diferențe importante între obiceiurile de plată ale europenilor. În Germania, 73% dintre respondenți au indicat numerarul drept metoda de plată utilizată cel mai frecvent. Austria ocupă locul al doilea, cu 71%.

La polul opus se află Suedia, unde procentul este de numai 25%, urmată de Danemarca, cu 32%. Și Finlanda înregistrează un nivel mai scăzut al utilizării numerarului, de 42%.

Un alt aspect evidențiat de cercetare este că Germania se numără printre puținele piețe analizate în care popularitatea numerarului a crescut. Procentul a urcat de la 69% la 73% față de sondajul precedent, în timp ce în celelalte țări investigate tendința generală este de reducere a plăților în numerar.

Preferința pentru numerar se reflectă și în activitatea magazinelor mici, a piețelor și a comercianților independenți. În anumite locuri din Germania, plata cu cardul nu este disponibilă, chiar dacă valoarea cumpărăturilor poate depăși 100 de euro. Pentru unii comercianți, acceptarea exclusivă a numerarului reprezintă o modalitate de evitare a comisioanelor percepute pentru tranzacțiile electronice.

Există însă și motive care țin de tradiție. Afacerile transmise între generații au funcționat timp de zeci de ani cu bancnote și monede, iar trecerea la plățile digitale nu este considerată întotdeauna necesară.

Situația începe totuși să se schimbe. Tinerii folosesc mai des cardurile și telefoanele mobile, iar comercianții care nu acceptă aceste metode riscă să piardă clienți. Astfel, inclusiv unele afaceri care au funcționat exclusiv cu numerar au început să introducă terminale pentru plăți electronice.

Autoritățile germane încearcă să accelereze utilizarea metodelor digitale de plată, chiar dacă o mare parte a populației dorește să păstreze posibilitatea de a folosi numerarul. Ministrul Finanțelor, Lars Klingbeil, susține introducerea obligației ca magazinele și restaurantele să ofere clienților posibilitatea de a achita și cu cardul sau telefonul mobil, începând din 2027.

În paralel, Ministerul Finanțelor pregătește măsuri pentru înlocuirea a aproximativ 115.000 de case de marcat manuale cu sisteme electronice. Schimbarea urmărește îmbunătățirea evidenței tranzacțiilor și combaterea evaziunii fiscale.

Banca centrală germană este implicată și în pregătirea testării euro digital, prin participarea întreprinderilor mici la un program-pilot. Aceste inițiative nu înseamnă însă eliminarea numerarului, ci extinderea posibilităților de plată disponibile pentru consumatori.

Rezistența față de dispariția numerarului este evidențiată și de cercetările realizate de Bundesbank, banca centrală a Germaniei. Potrivit datelor citate de The Times, 80% dintre germanii intervievați consideră important ca numerarul să rămână disponibil ca metodă de plată.

În același timp, 68% sunt de părere că toți comercianții ar trebui să accepte bancnote și monede.

Rezultatele arată că extinderea plăților digitale nu este privită neapărat ca o problemă, atât timp cât oamenii își păstrează libertatea de a alege. Pentru Germania, provocarea autorităților este să modernizeze sistemul de plăți fără să elimine o metodă pe care populația o asociază cu independența financiară și protejarea vieții private.

Deși cardurile și telefoanele mobile devin tot mai prezente în tranzacțiile zilnice, banii cash rămân o parte importantă a culturii financiare germane. Iar sondajele sugerează că această preferință nu va dispărea prea curând.