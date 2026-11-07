Senatorul UDMR Tanczos Barna consideră că petrecerea organizată de liderul PSD Alfred Simonis pentru botezul copilului său a afectat imaginea social-democraților și a politicienilor români. Fostul vicepremier a spus că nu înțelege opulența afișată la eveniment și a atras atenția asupra contrastului dintre luxul petrecerii și dificultățile financiare cu care se confruntă o parte a populației.

Tanczos Barna a afirmat că nu își explică amploarea și opulența evenimentului organizat de președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Senatorul UDMR a precizat că nu botezul în sine reprezintă o problemă, ci modul în care s-au afișat participanții.

„Evenimentul în sine, a recunoscut și domnul Grindeanu contrastul acesta, contrastul cu știrile care au apărut despre eveniment și situația în care se află o mare parte a populației țării, cu foarte multe probleme, provocări pe plan financiar, provocări pe planul locurilor de muncă, incertitudinea, nesiguranța, tensiunea din societate și evenimentul în sine. Este, na, un contrast neplăcut”, a declarat Tanczos Barna.

Senatorul a făcut referire și la nunta președintelui UDMR, Kelemen Hunor, despre care a spus că nu a generat relatări similare în presă.

„Sincer, nu pot să-mi explic pentru că noi, cei de la UDMR, nu avem asemenea evenimente, întâlniri, asemenea petreceri foarte, foarte rar. Cred că ultimul a fost nunta domnului Kelemen, acum foarte mult timp, și nu au ieșit asemenea știri, pentru că nu au fost, nu au găsit material de publicat cei din presă”, a afirmat Tanczos Barna.

Tanczos Barna a precizat că îl cunoaște pe Alfred Simonis și că înțelege dorința unui părinte de a organiza o petrecere pentru copilul său. Totuși, el consideră că felul în care a fost prezentat evenimentul poate avea consecințe asupra imaginii partidului.

„Însă efectul pentru imaginea politicianului român și în special pentru imaginea Partidului Social Democrat rămâne, chiar dacă, aparent e așa, un incident mic”, a spus senatorul.

Acesta a explicat că un comportament individual poate ajunge să fie asociat întregii clase politice, făcând o comparație cu situațiile în care acțiunile unui parlamentar ajung să fie percepute drept reprezentative pentru toți colegii săi.

„La fel și acest eveniment, rămâne o pată pe obrazul politicienilor. Că v-ați dus la un eveniment și vă duceți la evenimente, îmbrăcați nu știu cum, cu anumite elemente care nu sunt neapărat de dorit”, a mai afirmat Tanczos Barna.