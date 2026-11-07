Politica

De ce nu vrea UDMR o colaborare între PSD și AUR. Tanczos Barna a spus ce ar putea urma

De ce nu vrea UDMR o colaborare între PSD și AUR. Tanczos Barna a spus ce ar putea urmaGeorge Simion. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Senatorul UDMR Tanczos Barna a declarat că își dorește excluderea definitivă a unei eventuale colaborări între PSD și AUR, în contextul în care Guvernul va avea nevoie de o majoritate parlamentară pentru adoptarea bugetului de stat pe 2027. El a explicat că UDMR a susținut actualul Executiv tocmai pentru a evita apropierea social-democraților de AUR și a avertizat că o asemenea înțelegere ar putea permite partidului condus de George Simion să influențeze deciziile guvernamentale fără să își asume responsabilitatea.

Tanczos Barna nu vrea o colaborare între PSD și AUR

Senatorul UDMR a spus că speră ca PSD să nu ajungă la o înțelegere cu AUR, formațiunea condusă deGeorge Simion, și a amintit că formațiunea din care face parte a votat actualul Guvern tocmai pentru a evita un asemenea scenariu.

„Sper din tot sufletul să nu se ajungă la o coabitare cu AUR. Noi am votat acest Guvern tocmai pentru a nu împinge Partidul Social Democrat în brațele AUR”, a declarat Tanczos Barna.

El a amintit și acordul propus de liderul UDMR, Kelemen Hunor, încheiat cu premierul, nu între partide, despre care a spus că a făcut posibilă și susținerea parlamentarilor PNL.

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Tanczos Barna a avertizat că o colaborare PSD-AUR ar putea oferi formațiunii conduse de George Simion posibilitatea de a participa indirect la deciziile Guvernului, fără să își asume public răspunderea.

„Ar însemna ca, din umbră, fără o asumare a răspunderii, AUR să contribuie la deciziile guvernamentale, ceea ce iarăși este inacceptabil din punctul meu de vedere”, a afirmat senatorul.

Sorin Grindeanu și George Simion

Sorin Grindeanu și George Simion. Sursă foto: colaj EVZ

Avertisment privind efectele unei apropieri între PSD și AUR

Tanczos Barna a spus că o eventuală colaborare ar putea deveni începutul unei perioade mai lungi de cooperare între cele două formațiuni. El s-a declarat convins că nici în interiorul PSD nu există o susținere largă pentru o asemenea variantă.

„Eu sunt convins că nici colegii din PSD nu își doresc sau sunt foarte puțini care își doresc o colaborare cu AUR și că asta este garanția democrației adevărate în România. Orice creștere și consolidare a AUR înseamnă automat o descreștere a democrației în România”, a declarat liderul UDMR.

Replica lui Tanczos Barna la acuzațiile PSD privind datoriile Guvernului Bolojan

Senatorul a răspuns și criticilor lansate de PSD la adresa fostului Guvern condus de Ilie Bolojan, pe care social-democrații l-au acuzat că a lăsat datorii de peste 30 de miliarde de lei și cel mai mare deficit din Uniunea Europeană.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a făcut aceste acuzații în contextul discuțiilor despre situația bugetară. Tanczos Barna le-a cerut social-democraților să nu mai invoce „greaua moștenire” și să nu exagereze problemele preluate de actualul Executiv.

„Eu le recomand să nu exagereze, pentru că nu au lăsat nici dânșii, niciodată, niciun guvern sau nu au părăsit niciun guvern din care au făcut parte, fără ca în momentul respectiv să nu existe facturi curente neplăcute, să nu existe datorii la concediile medicale”, a declarat Tanczos Barna.

Tanczos Barna

Tanczos Barna. Sursa foto: INQUAM

Datoriile curente și restituirea TVA, probleme invocate de senator

Senatorul UDMR a explicat că facturile neachitate la un anumit moment și întârzierile la restituirea TVA reprezintă probleme întâlnite în activitatea administrațiilor. El a precizat că rambursarea TVA presupune și verificări, în special în cazurile în care există suspiciuni de fraudă.

Tanczos Barna a spus că ANAF trebuie să găsească un echilibru între verificarea solicitărilor și restituirea rapidă a sumelor către firme.

„Nu există nicio gaură. Din punctul meu de vedere, nu au găsit altceva decât ce au lăsat în momentul în care, alături de noi, au votat bugetul actual”, a afirmat senatorul.

El a susținut că partidele care au votat bugetul cunoșteau limitele stabilite pentru începutul anului și necesitatea unei rectificări bugetare. Potrivit lui Tanczos Barna, rectificările sunt necesare de la un an la altul pentru ajustarea unor cheltuieli și venituri care nu au fost estimate exact.

Senatorul a catalogat invocarea „grelei moșteniri” drept un reflex al schimbării guvernării și a spus că situația bugetară preluată de un Executiv nu este diferită, în această privință, de cea lăsată de alte administrații.

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