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Tanczos Barna și banii ținuți „la saltea”. Ce investiție nu ar face niciodată

Tanczos Barna și banii ținuți „la saltea”. Ce investiție nu ar face niciodatăCurs valutar. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Senatorul UDMR Tanczos Barna a declarat că își păstrează aproape toate economiile în bănci și că are și titluri de stat Tezaur, în timp ce investițiile la bursă sunt încă în faza de analiză. El a spus că cea mai proastă alegere pentru un român este să își țină banii „sub pernă”.

„În proporție de 99% în bancă. Am câteva depozite, am și Tezaur. La bursă încă nu am investit, dar de câteva zile tot analizez”, a declarat Tanczos Barna, la un post TV.

Despre care este cea mai proastă investiție pe care o poate face un român, barna a spus prompt: „Să țină banii sub pernă”.

Tanczos Barna, întrebat dacă are bani ascunși în cutii

Senatorul a fost întrebat dacă păstrează totuși bani sub saltea sau în cutii: „Sub saltea n-am nimic. Nici în cutii. Niciun fel de cutii.

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Întrebarea a făcut referire la cazul lui Cristian Anton, fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, în locuința căruia procurorii DNA au descoperit aproximativ 350.000 de euro. O parte din bani erau ascunși în cutii de pantofi.

Tanczos Barna

Tanczos Barna. Sursă foto: Facebook

Tanczos Barna crede că UDMR ar putea da președintele României

Senatorul UDMR a vorbit și despre schimbările rapide din lume, afirmând că acestea îl fac să privească diferit posibilitatea ca formațiunea din care face parte să ajungă să dea președintele României.

„Cred că dăm mai repede președintele României decât să ajungă Elon Musk pe Marte”, a spus Tanczos Barna.

El a explicat că, în trecut, considera un asemenea scenariu aproape imposibil, însă evoluțiile politice din Statele Unite și Europa l-au determinat să își revizuiască perspectiva.

„Trebuie să îmi reconsider câteodată poziția și recunosc când am impresia că dețin adevărul și greșesc. La un moment dat am zis că o să zboare porcul când o să dăm noi președintele și văd că lumea se schimbă cu viteză atât de mare încât încep să am speranțe că în România UDMR poate să dea un președinte și lucrurile se pot așeza și în America și peste tot, în ciuda aparențelor”, a afirmat senatorul.

Tanczos Barna a adăugat că evoluțiile din Statele Unite, puse în legătură cu cele din Europa, fac ca perioada actuală să fie una neobișnuită.

„Este foarte ciudat ce se întâmplă în America și coroborat cu ce se întâmplă și în Europa cu această forfotă trăim vremuri interesante”, a mai declarat acesta.

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