Senatorul UDMR Tanczos Barna, fost vicepremier, a declarat că schimbările rapide din politica internațională l-au făcut să ia în calcul inclusiv posibilitatea ca formațiunea sa să dea președintele României. Afirmația a fost făcută în contextul discuției despre alegerile din Statele Unite, Donald Trump și evoluția mișcării MAGA.

Tanczos Barna a explicat că rezultatul votului din SUA arată cât de mult contează experiența de zi cu zi a oamenilor atunci când își aleg reprezentanții politici. În opinia sa, nivelul de trai și perspectivele familiilor pot cântări mai mult decât mesajele politicienilor.

Întrebat dacă s-a terminat cu MAGA după valul albastru, senatorul UDMR a răspuns: „Cred că da”. El a recunoscut că și-a reconsiderat unele dintre convingeri, pe fondul schimbărilor rapide din politică.

„Și trebuie să îmi reconsider câteodată poziția. Și recunosc, când am impresia că dețin adevărul și greșesc, la un moment dat am zis că o să zboare porcul când o să dăm noi președintele. Și văd că lumea se schimbă cu o viteză atât de mare, încât încep să am speranțe că în România, UDMR poate să dea un președinte și lucrurile se pot așeza și în America și peste tot”, a afirmat Tanczos Barna, la un post TV.

Senatorul a adăugat că evoluțiile din Statele Unite și tensiunile politice din mai multe țări europene arată că „trăim vremuri interesante”.

Tanczos Barna a vorbit și despre schimbările din comunicarea politică din Statele Unite, odată cu apariția platformelor de social media și cu răspândirea declarațiilor directe și tranșante ale politicienilor.

În opinia sa, rezultatul alegerilor americane demonstrează că oamenii își evaluează opțiunile politice prin prisma propriei experiențe și a felului în care deciziile politice le influențează viața.

„Am o viață mai liniștită, da sau nu? Am un nivel de trai mai bun sau nu? Copiii mei au o perspectivă mai bună sau nu? Eu, ca părinte, eu, ca pensionar, de exemplu, am o stabilitate sau nu și, în funcție de aceste lucruri, o să vină rezultatul de la alegeri”, a explicat senatorul.

El a apreciat că aceiași factori vor influența și votul din România, Ungaria, Germania, Polonia și Franța, dar și din Italia. „Aceștia au fost, probabil, factorii care au determinat votul în SUA”, a afirmat Tanczos Barna.

Declarațiile senatorului UDMR vin în contextul victoriei democraților la alegerile americane de la jumătatea mandatului. După ce democrații au obținut o majoritate clară în Camera Reprezentanților și au câștigat mai multe mandate în Senat, Donald Trump a revenit asupra acuzațiilor sale privind presupuse fraude electorale.

Președintele republican declarase inițial că va accepta rezultatele, însă joi a susținut din nou că scrutinul a fost fraudat. „Alegerile noastre sunt atât de fraudate, încât nici nu vă puteți imagina”, a afirmat Trump în Biroul Oval al Casei Albe, potrivit AFP.

Proiecțiile CNN și Fox News indicau că democrații vor avea cel puțin 250 dintre cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților, cu cel puțin 65 mai multe decât republicanii. Numărarea voturilor continua în aproximativ 20 de circumscripții.

Democrații câștigaseră deja șapte locuri în Senat și urmau să dețină cel puțin 54 dintre cele 100 de mandate, în timp ce rezultatele din Alaska și Mississippi erau încă neanunțate.

În Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries era considerat favorit pentru funcția de speaker. Dacă ar fi fost ales, ar fi devenit primul reprezentant de culoare care ocupă această poziție.

Într-o scrisoare adresată colegilor săi, Jeffries a indicat reducerea costului vieții drept una dintre prioritățile democraților. Inflația, despre care materialul AFP arată că a fost agravată de războiul din Iran, era prezentată drept un factor important în rezultatul electoral nefavorabil republicanilor.

O altă prioritate anunțată de democrați era să contrabalanseze puterea executivului, pe care o considerau scăpată de sub control. Jeffries a promis că partidul îi va trage la răspundere pe cei pe care îi consideră responsabili pentru corupția din administrație.

Rezultatele finale urmau să stabilească noua componență a Congresului, al cărui Senat putea bloca numirile federale făcute de Donald Trump.

În interiorul Partidului Republican au apărut și critici la adresa rezultatului electoral. Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a descris înfrângerea drept o dispariție a republicanilor din numeroase regiuni ale țării, fără precedent de un secol. Vicepreședintele JD Vance a indicat public războiul din Iran drept unul dintre motivele rezultatului.