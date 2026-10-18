Eurodeputata austriacă Lena Schilling, membră a Verzilor, a făcut publică experiența imaginilor pornografice false generate cu inteligență artificială în care apărea dezbrăcată, fără consimțământul său. Ea a cerut Uniunii Europene să se asigure că interdicția privind aplicațiile care creează astfel de imagini va fi aplicată efectiv.

Un raport al organizației Agora Digitale Transformation (ADT) arată că 50 de eurodeputați, dintre care 46 de femei, au fost vizați de deepfake-uri cu caracter sexual. Organizația, un grup de reflecție cu sediul la Berlin, a informat-o pe Schilling despre existența imaginilor distribuite online.

Schilling a povestit că a aflat luna trecută despre existența imaginilor false. Când a accesat linkurile, a recunoscut fotografii de la una dintre primele sale conferințe de presă, însă acestea fuseseră modificate digital astfel încât să pară că nu purta haine.

„M-am simțit dezgustată”, a declarat eurodeputata. Ea și-a amintit cât de emoționată fusese la acea conferință și cât de mult se pregătise pentru eveniment. Descoperirea că imaginile fuseseră folosite într-un mod menit să o rănească și să o umilească a fost greu de înțeles, a spus aceasta.

Potrivit unui raport anterior al ADT, 138 de femei din parlamentele a 22 de state membre ale UE au fost afectate de astfel de materiale. Femeile ar fi de 33 de ori mai susceptibile decât colegii lor bărbați să fie prezentate în sau asociate cu pornografie deepfake, conform aceleiași organizații.

Eurodeputata a descris imaginile drept o formă de „violență digitală împotriva femeilor”, care se adaugă abuzurilor sexiste, hărțuirii și violenței cu care femeile din politică se confruntă deja.

Schilling a avertizat că astfel de practici pot îngreuna și mai mult accesul femeilor în viața publică. Ea a spus că se teme de consecințele asupra democrației dacă tot mai multe femei ajung să renunțe la activitatea politică din cauza unor asemenea abuzuri.

Eurodeputata a discutat cu alte femei vizate de imagini similare și a aflat că unele se tem să vorbească public despre experiențele lor. Ea a transmis că persoanele ale căror fotografii au fost folosite fără acord nu au motive să se simtă rușinate.

Schilling și eurodeputata germană a Verzilor Terry Reintke au inițiat o scrisoare adresată instituțiilor europene, semnată de 119 eurodeputați. Documentul cere ca interdicția aplicațiilor și site-urilor care folosesc inteligența artificială pentru a genera imagini cu femei dezbrăcate să fie însoțită de mecanisme eficiente de aplicare.

Interdicția este programată să intre în vigoare la nivelul Uniunii Europene la 2 decembrie, potrivit relatării. Scrisoarea atrage atenția că o interdicție prevăzută doar în legislație nu protejează victimele dacă nu este pusă în aplicare.

Documentul face referire la aplicațiile cunoscute drept „nudifier”, care permit modificarea fotografiilor femeilor pentru a simula nuditatea printr-o singură apăsare de buton. Inițiatorii scrisorii susțin că scopul acestor instrumente este umilirea și controlul asupra corpului femeilor, iar folosirea lor poate face viața publică mai ostilă pentru femeile implicate în politică.

Schilling a declarat că demersul urmărește să determine autoritățile naționale să elimine eventualele lacune legislative sau metode prin care aplicațiile ar putea continua să funcționeze în Uniunea Europeană.

Eurodeputata a explicat că a decis să vorbească public despre propria experiență pentru a contribui la presiunea asupra statelor membre și a companiilor tehnologice care pot obține venituri din astfel de instrumente.

„Am fost dezbrăcate fără consimțământul nostru”, a declarat Schilling, susținând că asemenea practici nu trebuie să devină o normalitate.

Ea a mai spus că orice femeie care dorește să candideze pentru o funcție publică ar trebui să poată face acest lucru fără teama că imaginile sale vor fi modificate pentru a o prezenta dezbrăcată împotriva voinței sale.