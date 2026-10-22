Președintele Nicușor Dan a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind declararea ca municipiu a orașului Voluntari, județul Ilfov. Șeful statului reclamă lipsa unei fundamentări temeinice, dar și lipsa de claritate, precizie și previzibilitate a actului normativ, anunță news.ro.

Legea supusă controlului de constituționalitate are ca obiect de reglementare schimbarea rangului orașului Voluntari. În sesizarea transmisă judecătorilor constituționali, președintele arată că legea contravine dispozițiilor art. 1 alin. (3) și (5) și art. 3 alin. (3) din Constituția României, încălcând principiul legalității în componenta sa referitoare la securitatea raporturilor juridice și calitatea legii.

Șeful statului explică faptul că actul normativ încalcă dispozițiile articolului 3 alin. (3) din Constituția României, care prevede organizarea administrativă a teritoriului și condițiile în care unele orașe pot deveni municipii.

”Astfel, declararea unui oraș ca municipiu nu a fost lăsată la aprecierea discreționară a Parlamentului, ci a fost condiționată de criterii cu caracter general, obiectiv și prestabilit, aplicabile în mod egal tuturor orașelor. Sintagma „în condițiile legii” are, ăsadar, un conținut normativ propriu, impunând ca actul normativ de declarare a unui oraș ca municipiu să fie precedat de verificarea efectivă a îndeplinirii condițiilor fixate de cadrul normativ în vigoare. A admite că Parlamentul poate declara ca municipiu un oraș care nu întrunește aceste condiții ar însemna lipsirea textului constituțional de orice efect util”, arată președintele în sesizare.

Totodată, președintele subliniază că o consultare a populației prin referendum ar trebui să fie cât mai actuală, astfel încât rezultatul să reflecte voința colectivității existente la momentul adoptării legii.

”Or, în cauza de față, este dificil de susținut că referendumul din 31 octombrie 2004 îndeplinește această cerință, întrucât structura populației orașului Voluntari s-a schimbat fundamental”, arată comunicatul oficial.

Datele oficiale arată că referendumul din 31 octombrie 2004 s-a desfășurat cu 24.426 de persoane înscrise pe liste, la o populație de aproximativ 30.000 de locuitori. La data de 1 iulie 2025, orașul Voluntari număra 49.417 locuitori, conform adresei nr. 520 din 20 februarie 2026 a Direcției Județene de Statistică Ilfov. Guvernul a evidențiat, în punctul său de vedere, că aproximativ jumătate din populația actuală nu a votat la consultarea din 2004, iar participanții de atunci s-au pronunțat într-un regim fiscal diferit.

Mai mult, voința exprimată în 2004 a fost contrazisă ulterior. La data de 22 noiembrie 2009, locuitorii au fost consultați cu privire la transformarea orașului în sectorul 7 al Municipiului București.

”Potrivit Strategiei de dezvoltare locală a orașului Voluntari 2011-2020 elaborată de Primăria Voluntari (pagina 145), 78% dintre participanți s-au exprimat în favoarea acestei inițiative. Astfel, colectivitatea locală, care a optat în anul 2009 pentru transformarea orașului în sector al Municipiului București, nu poate fi considerată că și-a menținut voința exprimată în anul 2004 în sensul declarării orașului ca municipiu. Documentația care însoțește legea criticată omite complet menționarea referendumului din anul 2009”, subliniază șeful statului în sesizare.

Analizând Fișa orașului Voluntari, președintele arată că doar indicatorii de la punctele 1-5 sunt confirmați printr-un document oficial, respectiv adresa adresei nr. 520 din 20 februarie 2026 a Direcției Județene de Statistică Ilfov. În schimb, pentru punctele 6-17 nu există documente oficiale de confirmare a datelor și cifrelor declarate.

Indicatorul nr. 17 (depozit controlat de deșeuri cu acces asigurat) este marcat expres cu mențiunea „NU”, deși este un indicator minimal obligatoriu conform Legii nr. 351/2001.

La indicatorul nr. 6 (număr de paturi în spitale la 1.000 de locuitori) se menționează 25 de paturi la 1.000 de locuitori, fără precizarea unităților spitalicești, în condițiile în care Consiliul Economic și Social a avizat că orașul Voluntari nu are niciun spital public.

La indicatorul nr. 8 (unități de învățământ postliceal) sunt enumerate școli gimnaziale, licee și o universitate, fără a rezulta clar existența unei unități postliceale.

La indicatorul nr. 9 (dotări culturale și sportive) nu rezultă în mod clar dacă există instituții muzicale sau biblioteci publice.

La indicatorul nr. 16 (spații verzi) se menționează cifra de 220 mp/locuitor, deși Strategia de dezvoltare locală indica pentru anul 2009 doar 1,21 mp/locuitor, iar fișa din 2004 arăta 12 mp/locuitor (sub pragul legal de 15 mp/locuitor). Diferența sugerează includerea eronată a suprafețelor împădurite.

Deși expunerea de motive susține că indicatorii sunt îndepliniți, legiuitorul s-a bazat pe o premisă contrazisă de propria documentație. Legea nr. 351/2001 califică acești indicatori drept minimali, ceea ce înseamnă că ei trebuie respectați în totalitate pentru schimbarea rangului unei localități.

”Legea nu face nicio mențiune cu privire la posibilitatea de a respecta doar anumiți indicatori, ci prevede fără echivoc faptul că toți indicatorii cantitativi și calitativi sunt minimali, ceea ca înseamnă că acești indicatori trebuie respectați în totalitate pentru schimbarea rangului localității. În cazul neîndeplinirii oricăruia dintre acești indicatori minimali (cum este cazul indicatorului nr. 17 privind depozitul controlat de deșeuri cu acces asigurat, care figurează expres cu mențiunea „NU”, deci ca neîndeplinit, în Fișa orașului Voluntari), nu se poate considera că sunt îndeplinite condițiile legale pentru schimbarea rangului localității. În considerarea argumentelor expuse, vă solicit să admiteți prezenta sesizare de neconstituționalitate și să constatați că Legea privind declararea ca municipiu a orașului Voluntari, județul Ilfov (PL-x nr. 151/2026) este neconstituțională”, spune președintele.