Un accident rutier grav s-a produs marți, 20 octombrie, pe DN 7, în zona Buftea, județul Ilfov, unde un microbuz în care se aflau 16 persoane s-a ciocnit cu o autobasculantă. Două persoane au murit în urma impactului, iar alte trei au suferit răni grave, potrivit informațiilor transmise de autorități și relatate de Mediafax.

Accidentul a avut loc pe sensul de mers dinspre Buftea către Chitila. Primele cercetări indică faptul că șoferul microbuzului nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de vehiculul din față.

Polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs coliziunea.

Potrivit primelor informații furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, microbuzul și ansamblul de vehicule circulau în aceeași direcție, dinspre Buftea către Chitila.

Anchetatorii iau în calcul ipoteza potrivit căreia conducătorul microbuzului nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de autobasculantă. Această informație provine din cercetările preliminare și nu reprezintă o concluzie definitivă privind responsabilitatea pentru producerea accidentului.

Impactul a avut consecințe grave. Două persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite grav, fiind necesară intervenția echipajelor medicale de urgență.

Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor, inclusiv a modului în care s-a produs coliziunea.

Conform informațiilor comunicate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, în microbuz se aflau 16 persoane în momentul accidentului.

Toate au fost extrase din vehicul. După impact, echipajele de intervenție au început evaluarea medicală a persoanelor implicate, pentru identificarea leziunilor și stabilirea măsurilor de tratament necesare.

Bilanțul comunicat în actualizarea publicată de Mediafax indică două persoane decedate și trei rănite grav. Pentru celelalte persoane, evaluarea medicală a fost necesară pentru stabilirea stării de sănătate.

Accidentul a determinat mobilizarea unui număr important de echipaje de intervenție. Potrivit informațiilor publicate de Mediafax, la fața locului au fost trimise 13 echipaje SMURD, două autospeciale pentru transportul victimelor multiple, două autospeciale de stingere și Detașamentul Special de Salvatori.

Intervenția a vizat evacuarea persoanelor din microbuz, evaluarea victimelor și acordarea asistenței medicale de urgență. Numărul mare de persoane implicate a impus mobilizarea unor resurse suplimentare pentru gestionarea situației.

Circulația rutieră în zona în care s-a produs accidentul a fost restricționată, iar șoferii au fost sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului.

Restricțiile au fost necesare pentru desfășurarea intervenției echipajelor de salvare și pentru efectuarea cercetărilor la locul coliziunii.

Autoritățile urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs accidentul de pe DN 7, inclusiv responsabilitățile celor implicați.

Accidentul de la Buftea s-a soldat cu două decese și trei persoane grav rănite, după coliziunea dintre un microbuz cu 16 ocupanți și o autobasculantă. Polițiștii continuă cercetările pentru a determina cauza exactă a impactului și pentru a clarifica toate circumstanțele producerii acestuia.