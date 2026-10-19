Un accident rutier în care au fost implicate un microbuz și un autoturism s-a produs luni dimineață pe DN22, pe ruta Constanța – Tulcea, la ieșirea din localitatea Lumina, județul Constanța, potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române.

În urma impactului, cinci persoane au fost rănite, una dintre victime fiind găsită în stare de inconștiență, potrivit informațiilor transmise de echipele de intervenție.

La locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de salvare, având în vedere numărul persoanelor implicate și gravitatea situației. Pompierii militari au intervenit cu o autospecială de stingere și două echipaje SMURD.

De asemenea, Serviciul de Ambulanță Județean Constanța a trimis trei echipaje medicale: două de tip B2 și unul de tip C2.

Potrivit primelor informații, în cele două vehicule se aflau în total zece persoane. Cinci pasageri din autoutilitară au suferit leziuni în urma coliziunii, iar una dintre victime se afla în stare de inconștiență. Echipajele medicale au intervenit pentru evaluarea persoanelor implicate și acordarea primului ajutor.

Deocamdată, informațiile disponibile nu precizează circumstanțele exacte în care s-a produs impactul și nici dacă au existat alte persoane rănite în afara celor cinci victime menționate.

Accidentul a avut consecințe și asupra circulației rutiere pe DN22, una dintre principalele rute de legătură dintre Constanța și Tulcea. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Poliției Române, traficul se desfășoară alternativ, pe un singur sens de mers, în zona în care s-a produs coliziunea.

Șoferii care tranzitează sectorul de drum de la ieșirea din Lumina sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor și ale echipelor de intervenție. Restricțiile temporare pot provoca întârzieri, în special în intervalul în care salvatorii desfășoară operațiunile la fața locului.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de autorități. Informațiile privind starea victimelor și eventualele măsuri suplimentare de circulație pot fi actualizate pe măsură ce intervenția avansează.