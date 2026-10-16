Accident de autobuz la Craiova, cu Plan roșu activat

Un accident rutier produs vineri dimineață, pe strada Brestei din Craiova, a dus la activarea Planului Roșu de Intervenție, după ce un autobuz de transport persoane și un autoturism au intrat în coliziune, potrivit ISU Dolj.

Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj, în eveniment sunt implicate 20 de persoane, dintre care șapte necesită îngrijiri medicale. Una dintre victime se află în stop cardio-respirator.

Planul Roșu de Intervenție a fost activat la ora 09:05, pentru mobilizarea rapidă a resurselor medicale și de salvare necesare gestionării accidentului. Măsura permite coordonarea unui număr mai mare de echipaje și organizarea intervenției în funcție de starea victimelor și de amploarea evenimentului.

Accidentul s-a produs pe strada Brestei, între un autobuz în care se aflau persoane și un autoturism. Deocamdată, informațiile disponibile nu precizează circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea și nici dacă printre persoanele care au nevoie de îngrijiri se numără pasageri ai autobuzului, ocupanți ai autoturismului sau persoane aflate în alte situații.

La locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție. Potrivit ISU Dolj, acțiunea implică o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj de prim ajutor, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, o unitate de Terapie Intensivă Mobilă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Prezența echipajului de Terapie Intensivă Mobilă și a autospecialei pentru victime multiple face parte din dispozitivul mobilizat pentru acordarea asistenței medicale și gestionarea situației de urgență.

Prioritatea echipelor de intervenție este evaluarea persoanelor implicate, acordarea primului ajutor și stabilizarea victimelor care au nevoie de îngrijiri medicale. Starea persoanei aflate în stop cardio-respirator și evoluția celorlalte victime nu au fost precizate în informațiile inițiale.

Cauzele accidentului și împrejurările în care s-a produs urmează să fie clarificate.