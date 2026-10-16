Accident pe A1, în Arad. Șapte persoane au ajuns la spital

Șapte persoane au fost transportate la spital în noaptea de joi spre vineri, 16 octombrie, după un accident rutier produs pe autostrada A1, în județul Arad, în care au fost implicate cinci autovehicule. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Arad, în urma impactului, șapte dintre cele 12 persoane implicate au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Accidentul s-a produs în jurul orei 01:00, la kilometrul 530 al autostrăzii A1. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Arad, alături de echipaje medicale, pentru acordarea primului ajutor și transportarea răniților la spital.

Conform informațiilor transmise de ISU Arad, în accident au fost implicate trei autoturisme și două autoutilitare. În total, 12 persoane se aflau în vehiculele implicate în evenimentul rutier.

Pentru gestionarea situației, pompierii au mobilizat o autospecială de intervenție, două ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

Echipajele au evaluat persoanele implicate și au acordat asistență medicală celor care au avut nevoie de îngrijiri.

Dintre cele 12 persoane implicate în accident, șapte au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament.

Reprezentanții ISU Arad au precizat că toate cele șapte victime erau conștiente și cooperante în momentul intervenției. Printre persoanele transportate la spital nu s-au aflat minori.

Autoritățile nu au oferit, în informațiile comunicate, detalii suplimentare despre natura leziunilor suferite de victime sau despre circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

Pe lângă acordarea sprijinului medical, pompierii au asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului.

Intervenția a urmărit gestionarea în siguranță a situației și reducerea riscurilor asociate unui eveniment rutier în care au fost implicate mai multe vehicule.

Accidentul s-a produs în jurul orei 01:00, la kilometrul 530 al autostrăzii A1, în județul Arad. Au fost implicate cinci autovehicule, iar șapte dintre cele 12 persoane aflate în acestea au fost transportate la spital.

Potrivit ISU Arad, toate victimele erau conștiente și cooperante, iar printre acestea nu se aflau minori.