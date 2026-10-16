Social

Accident pe A1, în Arad. Șapte persoane au ajuns la spital

Accident pe A1, în Arad. Șapte persoane au ajuns la spitalSmurd. Sursa foto: INQUAM_Photos
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Șapte persoane au fost transportate la spital în noaptea de joi spre vineri, 16 octombrie, după un accident rutier produs pe autostrada A1, în județul Arad, în care au fost implicate cinci autovehicule. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Arad, în urma impactului, șapte dintre cele 12 persoane implicate au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Accidentul s-a produs în jurul orei 01:00, la kilometrul 530 al autostrăzii A1. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Arad, alături de echipaje medicale, pentru acordarea primului ajutor și transportarea răniților la spital.

Cinci autovehicule, implicate în accident

Conform informațiilor transmise de ISU Arad, în accident au fost implicate trei autoturisme și două autoutilitare. În total, 12 persoane se aflau în vehiculele implicate în evenimentul rutier.

Pentru gestionarea situației, pompierii au mobilizat o autospecială de intervenție, două ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

Cum îți iei țeapă la cumpărarea unui calculator
Cum îți iei țeapă la cumpărarea unui calculator
Cum poate conta la pensie o perioadă în care nu ai lucrat. Ce prevede legea
Cum poate conta la pensie o perioadă în care nu ai lucrat. Ce prevede legea

Echipajele au evaluat persoanele implicate și au acordat asistență medicală celor care au avut nevoie de îngrijiri.

Șapte persoane au fost transportate la spital

Dintre cele 12 persoane implicate în accident, șapte au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament.

Reprezentanții ISU Arad au precizat că toate cele șapte victime erau conștiente și cooperante în momentul intervenției. Printre persoanele transportate la spital nu s-au aflat minori.

Smurd

Smurd / sursa foto: ChatGPT

Autoritățile nu au oferit, în informațiile comunicate, detalii suplimentare despre natura leziunilor suferite de victime sau despre circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

Pompierii au luat măsuri pentru prevenirea incendiilor

Pe lângă acordarea sprijinului medical, pompierii au asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului.

Intervenția a urmărit gestionarea în siguranță a situației și reducerea riscurilor asociate unui eveniment rutier în care au fost implicate mai multe vehicule.

Ce se știe până acum despre accident

Accidentul s-a produs în jurul orei 01:00, la kilometrul 530 al autostrăzii A1, în județul Arad. Au fost implicate cinci autovehicule, iar șapte dintre cele 12 persoane aflate în acestea au fost transportate la spital.

Potrivit ISU Arad, toate victimele erau conștiente și cooperante, iar printre acestea nu se aflau minori.

Stiri calde

22:04 - Proteste violente și în Italia. Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă

21:55 - Doi grăniceri ucraineni, anchetați în Republica Moldova după ce au ajuns cu barca pe celălalt mal al Nistrului

21:47 - Noi reguli de acces pentru transporturile de marfă în Portul Constanța. Cine riscă penalități mai mari

21:38 - MApN: Cele două drone doborâte deasupra Mării Negre erau aparate de atac Geran cu propulsie cu reacție

21:28 - Un nou episod în conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu. Ce acuzații își aduc

21:19 - Violențe la protestele împotriva scumpirii vieții din Belgia. Mașini incendiate și arestări la Bruxelles

HAI România!

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Marile provocări ale Guvernului Niculescu, analizate de Mirel Palada și Sorin Faur. Ce ar putea urma după vot

Marile provocări ale Guvernului Niculescu, analizate de Mirel Palada și Sorin Faur. Ce ar putea urma după vot

Ce se află în spatele conflictului dintre Trump și Zelenski. Alegerile din SUA complică situația

Ce se află în spatele conflictului dintre Trump și Zelenski. Alegerile din SUA complică situația

Proiecte speciale