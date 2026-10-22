Cine are voie să-ți scrie contractul? Legea avocaturii aprinde spiritele

Un proiect de modificare a Legii avocaturii, depus la Senat în octombrie, a stârnit una dintre cele mai aprinse dezbateri online din ultima vreme. Miza: cine are dreptul să redacteze contracte și să dea sfaturi juridice, de la firme și profesii conexe până la platformele online și inteligența artificială. Discutăm despre argumentele avocaților și ale mediului de afaceri și despre ce ar putea însemna noile reguli pentru cetățeni și companii.

Interlocutor: Silvana Racoviceanu, avocat, membru în Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România #PicaturaDeBusiness #LegeaAvocaturii #Avocatura #UNBR #MediulDeAfaceri #Antreprenori #IMM #Contracte #Justitie #InteligentaArtificiala #LegalTech #Senat #EVZ #HaiRomania