Aprecierea nivelului de siguranță din instituțiile de învățământ a devenit o temă de prioritate națională în urma evenimentelor recente. Cazul atacurilor armate din școli a ajuns pe ordinea de zi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), unde s-a analizat gravitatea situației actuale și necesitatea identificării unor soluții imediate.

Administrația Prezidențială a informat, joi seară, că membrii CSAT au analizat în detaliu incidentele în care au fost implicate arme albe pe parcursul acestei săptămâni.

”Preşedintele României şi-a exprimat îngrijorarea faţă de cele două incidente grave de violenţă petrecute în şcoli în cursul acestei săptămâni, subliniind necesitatea unor intervenţii timpurii şi a unor măsuri concrete pentru prevenirea unor astfel de situaţii”, a transmis Administraţia Prezidenţială, la finalul şedinţei.

Șeful statului a accentuat că mediul școlar trebuie să beneficieze de protecție sporită, iar cadrul legislativ și operațional trebuie ajustat pentru a preveni escaladarea comportamentelor agresive în rândul tinerilor.

Înaintea reuniunii CSAT, președintele Nicușor Dan a atras atenția asupra faptului că sistemul educațional se confruntă cu vulnerabilități majore care necesită intervenție rapidă.

Anterior, preşedintele Nicuşor Dan a transmis că cele două incidente din această săptămână sunt două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm şi avem nevoie de şcoli mai sigure, de profesori sprijiniţi şi pregătiţi să intervină, de acces real la consiliere psihologică, dar şi de măsuri pentru protecţia minorilor în utilizarea spaţiului online.

De asemenea, riscurile din mediul virtual au fost punctate ca un factor crucial în dezvoltarea comportamentelor violente. Șeful statului apreciază că siguranţa copiilor în mediul online trebuie să ne preocupe şi e nevoie de soluţii care să reiasă din dialogul autorităţilor, specialiştilor, profesorilor, părinţilor şi elevilor.

Situația a devenit critică la începutul săptămânii. Luni, într-o şcoală din Bistriţa, un elev de clasa a VII-a a atacat cu un briceag o profesoară şi un elev, încercând să facă rău unui băiat pe care-l considera indian.

Tensiunile au continuat câteva zile mai târziu într-o altă zonă a țării. Joi, un elev de 15 ani a atacat un coleg cu o macetă şi a agresat un altul, într-un liceu din Piteşti.

Aceste evenimente succesive au grăbit dezbaterile la cel mai înalt nivel instituțional pentru stabilirea unor noi protocoale de securitate în unitățile școlare din întreaga țară.