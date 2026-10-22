Președintele Nicușor Dan atrage atenția asupra violenței dintre elevi, după cele două incidente grave petrecute în mai puțin de o săptămână în România. Șeful statuluiȘeful statului susține că regulile împotriva bullyingului trebuie aplicate în viața de zi cu zi și cere mai multă implicare din partea profesorilor și a părinților.

„Două incidente grave în școli, în mai puțin de o săptămână. Două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele consideră că prevenirea agresiunilor presupune identificarea timpurie a comportamentelor problematice și o mai bună înțelegere a cauzelor care duc la violență.

„În ultimii ani, am progresat în înțelegerea și combaterea bullyingului. Dar regulile și legile, absolut necesare, nu sunt suficiente dacă nu se aplică în viața de zi cu zi. Este nevoie de mai multă atenție la ce se întâmplă între copii, de intervenție la primele semne și de preocupare pentru cauzele violenței, nu doar pentru consecințele care pot fi devastatoare”, a scris șeful statului.

Președintele a evidențiat importanța comunicării dintre elevi, părinți și cadrele didactice. Potrivit acestuia, copiii trebuie să poată vorbi deschis despre problemele cu care se confruntă și să aibă încredere că vor fi ascultați.

„Relația de încredere dintre profesori, părinți și copii contează enorm. Un dialog deschis, încrederea și disponibilitatea de a lua în serios ceea ce ne spun copiii pot face diferența înainte ca lucrurile să ajungă într-un punct fără întoarcere”, a transmis președintele.

Nicușor Dan a atras atenția și asupra responsabilității diriginților, a consilierilor școlari și a celorlalte cadre didactice în identificarea și semnalarea comportamentelor agresive. În același timp, elevii trebuie să știe că pot cere ajutor fără să se teamă că vor fi pedepsiți sau supuși ulterior unor noi forme de hărțuire.

„Diriginții, profesorii consilieri școlari și toate cadrele didactice au un rol esențial în recunoașterea și semnalarea acestor comportamente. La fel de important este ca elevii să știe că pot cere ajutor și că vor fi ascultați, fără teama de represalii sau de victimizare ulterioară”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a atras atenția că agresiunile nu se limitează la spațiul școlii, ci pot continua și în mediul virtual. Accesul permanent la dispozitive și rețele online face ca hărțuirea să îi urmărească pe copii și în afara orelor de curs.

„Copiii noștri cresc astăzi între două lumi, cea reală și cea virtuală. Pentru mulți dintre ei, granița dintre ele aproape că nu mai există. Violența, hărțuirea și agresivitatea nu mai sunt doar în curtea școlii, ci și pe ecranele pe care le privesc zilnic”, a scris președintele.

Nicușor Dan a subliniat că fiecare copil trebuie să beneficieze de un mediu sigur în care să învețe și să primească sprijin atunci când se confruntă cu situații dificile. Printre măsurile necesare, acesta a enumerat pregătirea profesorilor pentru a interveni, accesul la consiliere psihologică și protejarea minorilor în mediul online.

„Avem nevoie de școli mai sigure, de profesori sprijiniți și pregătiți să intervină, de acces real la consiliere psihologică, dar și de măsuri pentru protecția minorilor în utilizarea spațiului online”, a transmis președintele României.