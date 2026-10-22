Sport

Universitatea Craiova joacă în Andorra cu Inter Escaldes în Conference League, ora 19.45

Universitatea Craiova joacă în Andorra cu Inter Escaldes în Conference League, ora 19.45sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Universitatea Craiova evoluează în această seară în deplasare, contra formației Inter Escaldes, într-o partidă programată la ora 19:45, ce contează pentru etapa a doua din faza grupei unice de Conference League.

Universitatea Craiova joacă în Andorra cu Inter Escaldes în Conference League, ora 19.45

Echipa din Bănie vine după ce a obținut un punct pe teren propriu în prima rundă a competiției europene, terminând la egalitate, scor 1-1, în fața spaniolilor de la Getafe. Confruntarea din Andorra este transmisă în direct la televizor pe canalele Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Posturile TV menționate vor difuza, de altfel, și restul confruntărilor pe care formația olteană le va susține în această campanie europeană.

Gruparea din Bănie pornește cu prima șansă în duelul din această seară și vizează obținerea primelor trei puncte din faza grupei.

sursa: Facebook

Obiectivul oltenilor și calculele pentru calificare

Ținta stabilită la Craiova este accesul în primăvara europeană. Conform calculelor, acumularea a 7 sau 8 puncte garantează în mare măsură prezența în faza de play-off a competiției.

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Antrenorul tehnicianului portughez al formației, Filipe Coelho, a subliniat importanța maximă a partidei și a avertizat asupra pericolului reprezentat de o abordare relaxată a duelului.

„Este un meci foarte important pentru noi, împotriva unei echipe bune și trebuie să-i respectăm, pentru că, dacă au ajuns aici, denotă un lucru pozitiv. Dacă ne uităm către prima rundă din faza principală, doar două echipe au reușit să se impună în faza respectivă în deplasare, așa că suntem conștienți și concentrați pentru a obține cele trei puncte.

Ceea ce putem pregăti este ambiția noastră pentru a reprezenta clubul. Este foarte important cum vom aborda meciul. Dacă ești relaxat, este imposibil să câștigi aici, pentru că jucăm cu o echipă bună, iar determinarea și ambiția contează foarte mult aici.

Trebuie să fim umili și să ne facem suporterii mândri, dar și clubul și orașul. Nu sunt îngrijorat de atitudinea jucătorilor, îmi știu jucătorii. Dacă pierdem, este responsabilitatea mea. Totul este bine, avem timp, gazonul este bun. Dacă pierdem, nu este vina altitudinii, ci a mea”, a spus Filipe Coelho, antrenor Universitatea Craiova.

Calendarul meciurilor pentru Universitatea Craiova în Conference League

Echipa olteană are în față un parcurs intens în faza grupei unice, urmând să dispute partide importante atât pe teren propriu, cât și în deplasare.

Universitatea Craiova - Getafe 1-1

22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d’Escaldes - Universitatea Craiova

5 noiembrie, ora 22:00: Universitatea Craiova - Egnatia

26 noiembrie, ora 19:45: Brighton - Universitatea Craiova

10 decembrie, ora 17:30: Kairat - Universitatea Craiova

17 decembrie, ora 22:00: Universitatea Craiova - FC Copenhaga

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