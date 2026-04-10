Descoperă Andorra în colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea”. Revistă, monede, fișă numismatică. Marți la chioșcuri!

Un nou popas european ajunge în colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea”: Andorra, un stat mic ca dimensiune, dar cu o identitate puternică și o istorie surprinzătoare, situat în inima Munților Pirinei, între Franța și Spania.

Revista prezintă evoluția Andorrei, de la un teritoriu izolat și modest la un stat modern, devenit un important centru economic și turistic, datorită dezvoltării comerțului și statutului său fiscal avantajos.

Numărul 15 al colecției „Monede și bancnote autentice din toată lumea” include revista educativă despre Andorra, fișa numismatică și două monede autentice, 1 cent și 1 cent Agnus Dei, piese cu valoare reală pentru colecționare.

Cititorii descoperă repere istorice esențiale, poziționarea geografică și particularitățile acestui coprincipat unic în Europa, condus de doi co-prinți, structură care s-a păstrat până astăzi.

Utilizatorii Apple, vizați de o nouă înșelătorie. Mesajele și apelurile care îți golesc conturile imediat
Traficul aerian dintre România și Germania, afectat de greva angajaților Lufthansa. Sute de români riscă să nu ajungă acasă de Paște
Cele două monede autentice, 1 cent și 1 cent Agnus Dei, nu au circulat ca mijloc de plată, fiind create special ca piese comemorative pentru colecționari.

Designul pieselor reflectă identitatea țării: stema Andorrei, capra neagră din Pirinei și simbolul Agnus Dei – elemente cu semnificație istorică și culturală profundă.

Prima parte a revistei continuă componenta educativă a colecției, explicând apariția și dezvoltarea sistemelor monetare în diferite civilizații, oferind context pentru înțelegerea evoluției banilor de-a lungul secolelor.

Acest număr este conceput atât pentru colecționari, cât și pentru întreaga familie, combinând informația clară cu valoarea autentică a pieselor incluse.

Numărul 15 – Andorra este disponibil la chioșcurile de ziare începând de marți, 14 aprilie, la prețul special de 39,99 lei.

15:21 - Utilizatorii Apple, vizați de o nouă înșelătorie. Mesajele și apelurile care îți golesc conturile imediat
15:15 - Retrageri masive de numerar în Rusia: persoane fizice și companii au scos peste 5 miliarde de euro
15:06 - Nicușor Dan ar urma, în curând, să înainteze propunerile pentru SRI și SIE
14:59 - Traficul aerian dintre România și Germania, afectat de greva angajaților Lufthansa. Sute de români riscă să nu ajungă...
14:54 - Casa Albă avertizează personalul să nu plaseze pariuri pe piețele de predicții pe fondul războiului din Iran
14:52 - Pentru prima dată de la începutul războiului, sprijinul real pentru Putin coboară sub pragul de 30%

Mircea Pușcașu, despre un răspuns fundamental dat de Părintele Galeriu. De ce l-a creat Dumnezeu pe om
Bogăția este un păcat? Adevărul incomod despre bani, Ortodoxie și Capitalism
De ce a fost vândut și răstignit Hristos. Lămuririle teologului Marian Maricaru
